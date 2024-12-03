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重視醫療事故關懷！慈院9成潛在爭議無糾紛　獲標竿機構獎

▲▼花蓮慈濟醫院獲「標竿機構團體獎」，由院長室醫務秘書李（右）代表領獎接受表揚。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈濟醫院獲「標竿機構團體獎」，由院長室醫務秘書李（右）代表領獎接受表揚。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部27日舉辦醫療事故關懷服務績優頒獎典禮，花蓮慈濟醫院繼110年首屆頒獎典禮上獲得特優機構表揚後，113年再次獲得「標竿機構團體獎」的肯定。由花蓮慈院院長室醫務秘書李毅代表接受領獎。

▲▼花蓮慈濟醫院獲「標竿機構團體獎」，由院長室醫務秘書李（右）代表領獎接受表揚。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

衛福部政務次長林靜儀表示，為鼓勵醫療機構在醫療事故或爭議發生時，能第一時間主動溝通、即時說明，建立良好信任的醫病關係，並提供病人和家屬所需的關懷和協助，衛福部特別表揚在醫療事故關懷服務推動、執行或醫療爭議協處上著有貢獻的人員及團隊，感謝他們促進醫病關係和諧，建立關懷力的學習典範。

評審團主席國防醫學院王志嘉教授表示，很開心能看到今年的報名很踴躍，代表越來越多人重視醫療事故關懷，9位評審花了很多心力分了兩個階段去審查，這次獲得標竿機構團體獎的得主，最讓評審團隊印象深刻的部分，就是除了醫療事故關懷之外，更進一步的推動預防事故的發生。社工師全聯會理事長吳玉琴表示，社工師常常是醫病溝通之間的橋樑，深深體會到跨領域團隊的重要性，感謝所有得獎者的用心付出，讓醫療更溫暖。

▲▼花蓮慈濟醫院獲「標竿機構團體獎」，由院長室醫務秘書李（右）代表領獎接受表揚。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

全體獲獎人及各界貴賓合影。

今年7月剛獲得衛福部三等衛生福利專業獎章的李毅醫秘表示，當醫療事故發生時，有三個很重要的階段，「事故有關懷、爭議先調解、除錯重預防」。花蓮慈院秉持創辦人證嚴上人「人本醫療，尊重生命」的宗旨，重視醫療人文關懷，然而關懷的同時需要良好的醫病溝通，才能預防因為誤解而產生的醫療爭議。

「解決問題的第一步，就是發現問題。」作為花東地區唯一的醫學中心，花蓮慈院承擔最後一線的醫療任務，急重症病人比率最高。李毅醫秘表示，花蓮慈院多年前就建置「潛在醫療爭議電子通報系統」，同仁只要感覺可能會有醫療爭議之可能，通報後系統自動以簡訊傳至關懷小組成員的手機上；成員包括他、品管中心副主任、組長、護理部主任、社會服務室主任、組長、以及法務同仁等，再由召集人立即依事件大小、嚴重程度進行適當處理，多年來約有8至9成的潛在爭議案件因而未形成醫療糾紛。

▲▼花蓮慈濟醫院獲「標竿機構團體獎」，由院長室醫務秘書李（右）代表領獎接受表揚。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院院長室醫務秘書李毅為東區醫療院所進行醫療事故關懷實務經驗分享。

113年「醫療事故預防及爭議處理法」正式上路，花蓮慈院特別成立了「東區基層醫療機構關懷群組」，由醫療事故關懷小組為核心，包含了醫療、護理、社工、品管、行政、法務等跨領域團隊，輔導東部4家地區醫院及9家基層醫療診所，符合《醫療事故預防及爭議處理法》規範，並提供PDCA、RCA等改善意見，進行相關醫療事故關懷、醫療爭議處理、即時通報、原因分析檢討及改善之教育訓練，成效榮獲衛福部核定為「113年度醫療機構辦理醫療事故關懷及醫療爭議協助服務標竿獎勵醫院」。

▲▼花蓮慈濟醫院獲「標竿機構團體獎」，由院長室醫務秘書李（右）代表領獎接受表揚。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

社工師全聯會理事長吳玉琴感謝所有得獎者的用心付出，讓醫療更溫暖。

獲得各界肯定後，花蓮慈濟醫院無私分享，結合醫療、人文與科技資通訊輔助，多年守護東部地區的寶貴經驗。在衛福部邀請下，李毅醫秘與各專家學者共同編輯「醫療爭議關懷指引手冊」；陳星助副院長與大法官等合著「醫事鑑定實務參考手冊」，提供各醫療與業務單位參考。李毅醫秘也應邀分享處理潛在醫糾之經驗至藥害救濟基金會、台北榮民總醫院、新光醫院、花蓮地方法院、花蓮縣衛生局、台東馬偕醫院、大陸山東省醫學會、慈濟大學醫學院、台灣整形外科醫學會、台灣麻醉醫學會等機構，近年已超過22場講座。

「凝聚共識，合理共行，團隊共好，醫病共榮。」李毅醫秘強調，疾病也有複雜度，更何況醫療面對的不是單一疾病，而是一個活生生的病人，醫療決策時甚至要面對的是一整個家庭，所以，團隊非常重要，這次花蓮慈濟醫院獲得標竿機構團體獎肯定，要歸功於團隊每個人的努力，以守護生命的初發心為基礎，透過慈濟醫療人文，瞭解病人最重視的價值及需求，並提升醫療同仁的價值使命，才能做到佛經所說的「拔苦予樂」。
 

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