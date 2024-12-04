台南市金點獎創佳績　黃偉哲：長照服務創造幸福關懷據點熱力發光

▲衛生福利部3日在台北市流行音樂中心盛大舉行第10屆「2024年社區金點獎」頒獎典禮，市長黃偉哲恭賀台南市團體及個人共10項入圍，並榮獲5項獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

為表揚績優長期照顧服務工作人員及社區照顧關懷據點深耕的團體、工作者，衛生福利部3日在台北市流行音樂中心盛大舉行第10屆「2024年社區金點獎」頒獎典禮。

市長黃偉哲恭賀台南市團體及個人共10項入圍，並榮獲5項獎座，新化區東榮社區照顧關懷據點榮獲「金點之星獎」，王麗華、高美芳、吳宗晉、陳玫伶等4位專業人員獲「金點英雄獎」，展現台南市推動老人福利及長期照顧服務之豐碩成果。

社會局表示，榮獲「金點之星獎」的新化區東榮社區發展協會，為了引導長者走出家門，辦理據點共餐、健促及延緩失能失智課程，並由協會理監事帶著據點志工、社區居民將閒置土地改造為不彎腰農場，與衛生所合辦營養教學，提供鄰近幼兒園及學校食農及環境永續體驗，在據點與社區居民的同心協力下，營造共老共好、共享共生的社區環境；本次入圍「金點之星」據點遺珠(南區金華社區、楠西區楠西社區)展現同樣豐沛的服務量能，實現自助互助的共生模式，並將據點經驗分享予鄰近社區，祈盼讓鄰里社區都能感受社區照顧的溫暖，讓長者健康活躍老化。

台南市本次有4位長照專業人員獲頒「金點英雄獎」，王麗華照顧服務員(奇美醫療財團法人附設台南市私立柳營奇美綜合長照機構)、出院準備個案管理人員高美芳護理師(奇美醫療財團法人柳營奇美醫院)、社整中心個管員吳宗晉個管員(台南市立醫院委託秀傳醫療社團法人經營)及陳玫伶護理師(奇美醫療財團法人附設柳營奇美居家護理所)，以及3位入圍「金點英雄」者(財團法人台南市私立吾愛吾家養護中心照顧服務員陳淑貞、奇美醫療財團法人附設台南市私立柳營奇美綜合長照機構居家服務督導員陳雅筠、佑誠居家職能治療所蔡政言職能治療師)，讓社會看見長照專業人員秉持專業、熱忱關懷助人使命，擅用長照資源及團隊合作，給予長照個案與家屬妥善照顧服務，協助許多長輩與弱勢家庭改善生活品質，維護生命的尊嚴與價值。

社會局局長盧禹璁表示，台南市積極布建404個社區照顧關懷據點，除提供社區長者關懷訪視、電話問安、健康促進、共餐、預防延緩失能服務，將續辦多元據點培植工作坊，推動互助、共生、共融社區，並持續完善長照服務網絡，強化社區提供家庭及高齡者支持量能，關懷與照顧長照服務需要者及高齡者，落實以人為本、在地安老。