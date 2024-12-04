　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市金點獎創佳績　黃偉哲：長照服務創造幸福關懷據點熱力發光

▲衛生福利部3日在台北市流行音樂中心盛大舉行第10屆「2024年社區金點獎」頒獎典禮，市長黃偉哲恭賀台南市團體及個人共10項入圍，並榮獲5項獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲衛生福利部3日在台北市流行音樂中心盛大舉行第10屆「2024年社區金點獎」頒獎典禮，市長黃偉哲恭賀台南市團體及個人共10項入圍，並榮獲5項獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為表揚績優長期照顧服務工作人員及社區照顧關懷據點深耕的團體、工作者，衛生福利部3日在台北市流行音樂中心盛大舉行第10屆「2024年社區金點獎」頒獎典禮。

▲衛生福利部3日在台北市流行音樂中心盛大舉行第10屆「2024年社區金點獎」頒獎典禮，市長黃偉哲恭賀台南市團體及個人共10項入圍，並榮獲5項獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲衛生福利部3日在台北市流行音樂中心盛大舉行第10屆「2024年社區金點獎」頒獎典禮，市長黃偉哲恭賀台南市團體及個人共10項入圍，並榮獲5項獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲恭賀台南市團體及個人共10項入圍，並榮獲5項獎座，新化區東榮社區照顧關懷據點榮獲「金點之星獎」，王麗華、高美芳、吳宗晉、陳玫伶等4位專業人員獲「金點英雄獎」，展現台南市推動老人福利及長期照顧服務之豐碩成果。

▲衛生福利部3日在台北市流行音樂中心盛大舉行第10屆「2024年社區金點獎」頒獎典禮，市長黃偉哲恭賀台南市團體及個人共10項入圍，並榮獲5項獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲衛生福利部3日在台北市流行音樂中心盛大舉行第10屆「2024年社區金點獎」頒獎典禮，市長黃偉哲恭賀台南市團體及個人共10項入圍，並榮獲5項獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局表示，榮獲「金點之星獎」的新化區東榮社區發展協會，為了引導長者走出家門，辦理據點共餐、健促及延緩失能失智課程，並由協會理監事帶著據點志工、社區居民將閒置土地改造為不彎腰農場，與衛生所合辦營養教學，提供鄰近幼兒園及學校食農及環境永續體驗，在據點與社區居民的同心協力下，營造共老共好、共享共生的社區環境；本次入圍「金點之星」據點遺珠(南區金華社區、楠西區楠西社區)展現同樣豐沛的服務量能，實現自助互助的共生模式，並將據點經驗分享予鄰近社區，祈盼讓鄰里社區都能感受社區照顧的溫暖，讓長者健康活躍老化。

▲衛生福利部3日在台北市流行音樂中心盛大舉行第10屆「2024年社區金點獎」頒獎典禮，市長黃偉哲恭賀台南市團體及個人共10項入圍，並榮獲5項獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市本次有4位長照專業人員獲頒「金點英雄獎」，王麗華照顧服務員(奇美醫療財團法人附設台南市私立柳營奇美綜合長照機構)、出院準備個案管理人員高美芳護理師(奇美醫療財團法人柳營奇美醫院)、社整中心個管員吳宗晉個管員(台南市立醫院委託秀傳醫療社團法人經營)及陳玫伶護理師(奇美醫療財團法人附設柳營奇美居家護理所)，以及3位入圍「金點英雄」者(財團法人台南市私立吾愛吾家養護中心照顧服務員陳淑貞、奇美醫療財團法人附設台南市私立柳營奇美綜合長照機構居家服務督導員陳雅筠、佑誠居家職能治療所蔡政言職能治療師)，讓社會看見長照專業人員秉持專業、熱忱關懷助人使命，擅用長照資源及團隊合作，給予長照個案與家屬妥善照顧服務，協助許多長輩與弱勢家庭改善生活品質，維護生命的尊嚴與價值。

▲衛生福利部3日在台北市流行音樂中心盛大舉行第10屆「2024年社區金點獎」頒獎典禮，市長黃偉哲恭賀台南市團體及個人共10項入圍，並榮獲5項獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局局長盧禹璁表示，台南市積極布建404個社區照顧關懷據點，除提供社區長者關懷訪視、電話問安、健康促進、共餐、預防延緩失能服務，將續辦多元據點培植工作坊，推動互助、共生、共融社區，並持續完善長照服務網絡，強化社區提供家庭及高齡者支持量能，關懷與照顧長照服務需要者及高齡者，落實以人為本、在地安老。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／金瓜石「落石砸4人」！　1女命危
LIVE／尹錫悅戒嚴是「他」的餿主意　劉家昌癌逝兒不知「我有
韓星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人停手　特戰背景起底
驚悚畫面曝！戒嚴軍「裝填實彈」闖國會　軍機空降
史上最大毒溫室「4個足球場大」！　超扯畫面曝
快訊／雙城論壇時間縮短成兩天　上海副市長華源率團來台
快訊／宥勝庭上認罪！　道歉求輕判
「戒嚴文」有沒有人先看過？　民進黨：將嚴格檢討社群作業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

富里火車站前藝文公園璀璨燈飾溫暖小鎮　迎接返鄉遊子

友善石虎農作推廣有成！南投46農友加入　面積逾85公頃

別為「約跑」痛失荷包　集集警分局長軍中宣導防詐

國際反性別暴力16日運動　台東縣府邀請民眾「橘」起雙手響應

台南市金點獎創佳績　黃偉哲：長照服務創造幸福關懷據點熱力發光

2024 CCCE城市盃「AI創新應用」　崑大電遊學程勇奪全國冠軍

好禮庇選迎新年　黃偉哲：買庇護工場年菜吃美味還有愛心味

2陸籍男子單車環島爆胎　枋寮暖警立即協助

強化貯存系統自主管理　台東縣府提醒：及早改善監測系統

屏縣機車定檢通知簡訊登錄獎勵活動倒數中　最大獎電動機車

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

富里火車站前藝文公園璀璨燈飾溫暖小鎮　迎接返鄉遊子

友善石虎農作推廣有成！南投46農友加入　面積逾85公頃

別為「約跑」痛失荷包　集集警分局長軍中宣導防詐

國際反性別暴力16日運動　台東縣府邀請民眾「橘」起雙手響應

台南市金點獎創佳績　黃偉哲：長照服務創造幸福關懷據點熱力發光

2024 CCCE城市盃「AI創新應用」　崑大電遊學程勇奪全國冠軍

好禮庇選迎新年　黃偉哲：買庇護工場年菜吃美味還有愛心味

2陸籍男子單車環島爆胎　枋寮暖警立即協助

強化貯存系統自主管理　台東縣府提醒：及早改善監測系統

屏縣機車定檢通知簡訊登錄獎勵活動倒數中　最大獎電動機車

台南山線療癒系玩法！景觀咖啡看綿延山景、雲海　走步道賞梅花海

花洛莉亞唇釉遭疑像「男性生殖器官」！　名稱還擦邊遭罰11萬元

轟就安基金淪私人小金庫、拍馬屁伴手禮　李彥秀轟：勞動部全是共犯

民進黨「戒嚴文」挨轟急刪文　媒體人轟：對得起民主前輩嗎？

訪清大出現五星旗爆動亂　陸生團場內高唱台灣民歌「雨中即景」

富里火車站前藝文公園璀璨燈飾溫暖小鎮　迎接返鄉遊子

德國盃巔峰對決　勒沃庫森1比0擊敗拜仁慕尼黑闖四強

「戒嚴如性侵」念頭都不該有！　他警告：民進黨不道歉將雪崩大地震

快訊／新北金瓜石「落石砸傷4登山客」　1女失去心跳命危送醫

上海8名副市長！雙城論壇由華源赴台　年紀最輕擁公管碩士背景

地方熱門新聞

海科館長涉霸凌！教育部「未公布」的調查真相曝

交通部長點名桃園參加下週記者會　部長化身為訓導主任？

高雄製「電動垃圾車」亮相　最快明年1月上工

新竹薇閣宣布熄燈！最後營業時間曝

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

全國EMBA校園馬拉松賽暨大登場

南投家扶舉辦年度園遊會歡慶55週年

「曼島飛彈」Cavendish和Froom參訪九族文化村

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

台南鐵路地下化工程實踐街平交道15日開放行人、機車通行

桃園市立美術館「消失的空橋」回來了　張善政曝始末

6大劣勢礙小港機場發展　議員全天侯新機場

蘭嶼鄉長謝胡源辭世　代理鄉長今就職

威致鋼鐵捐贈南消救災指揮車提升救災效能

更多熱門

相關新聞

史上最大毒溫室3甲地全種大麻　市值10億

史上最大毒溫室3甲地全種大麻　市值10億

雲林檢警憲專案小組日前接獲情資，指台南山區有一處堪稱「史上最大戶外溫室大麻植栽場」，佔地面積約3甲，平時在溫室周邊種植香蕉作為掩飾，經專案小組歷經半年跟監蒐證，2日一舉破獲製毒集團，並查扣大麻植株1766株、大麻花及成品、各式大麻加工設備、種植工具、現金及手機等證物，市值粗估超過10億元。

迎新年買庇護工場年菜吃美味還有愛心味

迎新年買庇護工場年菜吃美味還有愛心味

台南鐵路地下化工程實踐街平交道15日開放行人、機車通行

台南鐵路地下化工程實踐街平交道15日開放行人、機車通行

管教幼童　台南幼保員竟找法警錄影片放他看

管教幼童　台南幼保員竟找法警錄影片放他看

台南大遠百耶誕公益點燈黃偉哲攜手企業送暖偏鄉學童

台南大遠百耶誕公益點燈黃偉哲攜手企業送暖偏鄉學童

關鍵字：

台南金點獎佳績黃偉哲長照關懷據點熱力發光

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

韓4日正常上班課　證券交易所7:30公布

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

「超派鐵拳」揍Toyz　超哥涉2罪起訴

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

更多

最夯影音

更多

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面