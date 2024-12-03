幕後／馬紹爾長年許願台灣幫建置「洗腎中心」　賴清德開綠燈

▲總統賴清德於馬紹爾群島共和國國會演說。（圖／總統府提供）



記者陶本和／馬紹爾群島報導

總統賴清德任內首次出訪，第一站就造訪南太平洋友邦馬紹爾，且帶著3大禮包，包括幫買飛機、建豬宰場，以及加碼獎學基金。事實上，台灣近年的外交工作上，在「醫療」上著力之深，醫師背景的賴清德除了會延續外，他還要再加大力道。據了解，馬紹爾向我國爭取多年，希望協助建置「洗腎中心」，台馬雙方洽談多時，基本上總統已開綠燈，只是這不單單僅是建置，還必須有整體配套工程來多軌進行。

台灣的外交處境一向很艱辛，前總統蔡英文8年執政，是以「踏實外交、互惠互利」政策，取代前總統馬英九的「活路外交」。至於賴清德上任後，台北時間3日才是他出訪的第一站——馬紹爾群島，他的起手式，目前看來是在過去的基礎上，進行政策延伸與強化，且著力在「醫療領域」。

賴清德除了宣布提供優惠貸款，要幫忙馬紹爾航空採購全新的飛機外，也同意協助建置豬隻屠宰場，以及把本來100萬美元的「台馬總統獎助學金」的基金總額，提高至150萬美元。

自民進黨2016年重返執政以來，就不再跟中國玩所謂透過「金錢競逐」式的外交策略；而是改成「踏實、互惠」原則，俗稱「直接給魚吃，不如給釣竿」。因此，多年來的農技團，多半是協助開設園藝、畜牧等課程，透過不同的計畫推動、農食教育等，讓友邦國家能建立自己的一套系統，讓國家體質可以富強起來。

「台馬總統獎助學金」也是以一慣的基金模式來處理，不是單純給錢。進一步說，本來蔡英文時代，該基金是100萬美元，其孳息才會用來幫助弱勢的優秀學童；而賴清德把基金提升到150萬美元，同時也會增加孳息，提供給弱勢孩童的獎金當然也得以提升。

▼總統賴清德於馬紹爾群島共和國國會演說。（圖／總統府提供）



事實上，賴清德這趟造訪，除了上述3大禮包，近年台灣在友邦的協助上，確實特別著力在「醫療領域」。舉例而言，賴清德本次訪問馬紹爾，就特別前去關注台灣雙和醫院醫學中心負責的「人工智慧暨遠距醫療中心」，普遍認為在這幾年的建置下來，可協助馬國80％的人民健康。

據了解，馬紹爾政府長年向我國爭取「洗腎中心」建置的協助，但始終沒有結果，主要原因在於，洗腎中心不單單只是建置就行，馬國的水資源建設、衛生基礎條件、人才的培養等，在不夠完善的前提下，確實沒有達到建置洗腎中心的條件。

不過，據指出，賴清德自己身為腎臟科醫師，他認為「洗腎中心」是「救命」、是「救急」，而且就他的專業背景，建置洗腎中心其實並不難。加上賴清德也了解到，馬紹爾的人民，需要洗腎的人，由於國家內部的醫療資源不足，加上洗腎本身是固定且常態性的，這讓有需要的馬國人民，最終只能選擇長住在國外。

因此，台馬雙方就洗腎中心的討論，已有相當程度的進展後，賴清德基本上近日已經開綠燈同意促成。不過，正如前述所言，配套上，好比水資源建設、基礎設施、人才培養等，終究是要「多軌」的同步進行。