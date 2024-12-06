長照3.0擬擴大納入3對象　衛福部規劃：腦中風、癌末也可用

▲衛福部政務次長呂建德，資料照。（圖／記者李毓康攝）



記者洪巧藍／台北報導

長照3.0政策規劃中，衛福部次長呂建德今（6）日拋出研擬擴大服務對象，包含腦中風、癌症末期、取得永久居留權的外籍專業人才等3類，符合一定條件者可申請長照給付。長照司將於明年中向政院提出長照3.0的計劃，待政院核定後，預計115年起推動。

長照2.0將於明年底結束，然而國內正準備進入超高齡社會，長照需求不斷增加，衛福部正在研擬長照3.0政策。現行長照服務對象包含65歲以上老人、55歲以上原住民、50歲以上失智症者、不分年齡的失能身心障礙者，經評估符合長照需要等級2級以上者適用。

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呂建德今日拋出3.0將擴大3類對象，包含經醫師診斷為腦中風，且失能影響日常生活者；經醫師診斷為癌症末期，預期壽命低於6個月的失能病人及外國專業人才、中階技術人力取得永居資格且實際居住達一定條件且符合給付對象條件者。

長照司副司長吳希文受訪表示，擴大3類對象評估研擬方向，主要是因為過往外界曾反映有部分腦中風或癌症個案有長照需求，但因為年齡不到或者不見得有身心障礙證明，不符合長照服務對象，但還是有被照顧的需求；外籍人士部分，仍須符合一定年齡或具身心障礙資格的失能者。

但吳希文也強調，後續還要和專家學者溝通討論，尚未定案，也因為還在意見收集過程，還無法推估人數。長照司預計明年中向政院提出長照3.0的計劃，待政院核定後，預計115年起推動。