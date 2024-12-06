　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長照3.0擬擴大納入3對象　衛福部規劃：腦中風、癌末也可用

▲▼衛福部政務次長呂建德針對3名主管人員霸凌案調查說明。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部政務次長呂建德，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

長照3.0政策規劃中，衛福部次長呂建德今（6）日拋出研擬擴大服務對象，包含腦中風、癌症末期、取得永久居留權的外籍專業人才等3類，符合一定條件者可申請長照給付。長照司將於明年中向政院提出長照3.0的計劃，待政院核定後，預計115年起推動。

長照2.0將於明年底結束，然而國內正準備進入超高齡社會，長照需求不斷增加，衛福部正在研擬長照3.0政策。現行長照服務對象包含65歲以上老人、55歲以上原住民、50歲以上失智症者、不分年齡的失能身心障礙者，經評估符合長照需要等級2級以上者適用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂建德今日拋出3.0將擴大3類對象，包含經醫師診斷為腦中風，且失能影響日常生活者；經醫師診斷為癌症末期，預期壽命低於6個月的失能病人及外國專業人才、中階技術人力取得永居資格且實際居住達一定條件且符合給付對象條件者。

長照司副司長吳希文受訪表示，擴大3類對象評估研擬方向，主要是因為過往外界曾反映有部分腦中風或癌症個案有長照需求，但因為年齡不到或者不見得有身心障礙證明，不符合長照服務對象，但還是有被照顧的需求；外籍人士部分，仍須符合一定年齡或具身心障礙資格的失能者。

但吳希文也強調，後續還要和專家學者溝通討論，尚未定案，也因為還在意見收集過程，還無法推估人數。長照司預計明年中向政院提出長照3.0的計劃，待政院核定後，預計115年起推動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
周杰倫演唱會第2天！緊急公告「請勿站在椅子上」
24歲超商女店員遭砸臉！　牙斷、頭部受傷
查330億「阿福錢包」盯上陳梅慧　專家曝關鍵內幕
尹錫悅派「斬首部隊」肅清政敵！他搭直升機前才知情
快訊／新北某國中11天爆2起墜樓！女學生搶救中
中山美穗「疑溺水身亡」　經紀公司發聲了
快訊／新北28歲男摔進攪拌機！　左腳嚴重攪爛
快訊／桃園微電車女騎士遭大車輾斃　現場留大片血跡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多點珍珠鮮奶茶！目擊「製作過程」他愣：早知道不買了

明起北東濕涼「最凍時刻探12度」　下波更冷挑戰冷氣團

周杰倫演唱會第2天！3點緊急公告「請勿站在椅子上」

長照3.0擬擴大納入3對象　衛福部規劃：腦中風、癌末也可用

OPEN!大氣球遊行明高雄起飛！　陳傑憲率隊「統一尚勇」吼起來

搭阿里山林鐵看2025第一道曙光　12／10開放車票預售

「魔獸」霍華德突發文：Missing Taiwan　一票卻搖頭

郵政博物館台中館12／10開幕　展出國父親筆簽名實寄封

粉絲點《擱淺》超猛唱功被讚「比周杰倫好聽」！釣出本尊：不敢當

【廣編】RICHARD MILLE攜手紐約MOMA 　共譜藝術創新華章

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

好市多點珍珠鮮奶茶！目擊「製作過程」他愣：早知道不買了

明起北東濕涼「最凍時刻探12度」　下波更冷挑戰冷氣團

周杰倫演唱會第2天！3點緊急公告「請勿站在椅子上」

長照3.0擬擴大納入3對象　衛福部規劃：腦中風、癌末也可用

OPEN!大氣球遊行明高雄起飛！　陳傑憲率隊「統一尚勇」吼起來

搭阿里山林鐵看2025第一道曙光　12／10開放車票預售

「魔獸」霍華德突發文：Missing Taiwan　一票卻搖頭

郵政博物館台中館12／10開幕　展出國父親筆簽名實寄封

粉絲點《擱淺》超猛唱功被讚「比周杰倫好聽」！釣出本尊：不敢當

【廣編】RICHARD MILLE攜手紐約MOMA 　共譜藝術創新華章

好市多點珍珠鮮奶茶！目擊「製作過程」他愣：早知道不買了

陸政府採購挺國產貨　擬給予20%價格評審優惠

開車滑手機！陸男泰國「失速狂飆」連撞12車　無辜男遭夾死車內

任達華公開合體180cm愛女！　曝超強學歷「就讀超級精英大學」

中山美穗曾被譽「日本無嫁之寶」　金城武：追不到她會很挫敗

新買狗窩只能放屁股！　薩摩耶不嫌棄「媽買的我都愛」

周杰倫公司突發3點公告「勿站椅上」！　林襄、李芷霖遭網點名

許皓鋐圍棋國手賽6連霸　差1冠成2000年後台灣首位「完全制霸」

承襲父親的橄欖球夢　台大林頎衡、曹立品元坤盃拚連霸

醉男酒瓶ㄇㄠ超商妹...害牙斷頭受傷　議員怒控：警竟放人走

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

生活熱門新聞

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

找不到陳梅慧車禍影片　PTT分析1事驚呆

不是親嘴！他吻「1部位」女友超愛

王必勝自爆1周喝酒6天！仍減12公斤秘訣曝

好市多「近7萬名牌外套」堆在那　他驚：像一件700

周杰倫請求「照片換好看一點」！阿給闆娘換了

周董1嘉賓上台「絕不能上廁所」　實測全笑翻

預言文中了！周董演唱會「跑錯蛋」他糗笑

看周杰倫演唱會！歌迷「當天被搶票」崩潰報警　一票人看傻

今「大雪」低溫17℃　氣象專家7字警示

娶公主回來！他後悔出軌了　網喊活該

史書華後悔邀朱學恒、館長做1事

東京流鶯一條街「賣淫妹1原因下海」！台男加碼2小時

更多熱門

相關新聞

誤將網友言論當陳昭姿發言　郭昱晴當面致歉、陳昭姿接受並回送書

誤將網友言論當陳昭姿發言　郭昱晴當面致歉、陳昭姿接受並回送書

衛環委員會5日審議「人工生殖法草案」，綠委郭昱晴控陳昭姿曾公開說：「養子對我而言終究是外人。」等言論，陳昭姿在臉書控訴郭昱晴造謠傷害她的孩子，要求「郭昱晴請立即公開道歉！」郭昨赴陳昭姿社群道歉，今（6日）也在議場前與陳昭姿致歉並獻花，表達自己將網友意見誤以為是陳昭姿發言，「這是我的疏失。」陳昭姿則回送推動代孕議題寫的書，陳表示，接受郭昱晴委員誠心的道歉，「願與郭昱晴委員分享我的人生，希望這件事情盡快過去。」

波波醫師三原則！政院禁開後門　卓榮泰：原優化偏鄉計劃停止適用

波波醫師三原則！政院禁開後門　卓榮泰：原優化偏鄉計劃停止適用

賴清德任立委曾提案代孕　陳昭姿批修法脫鉤「政治霸凌專業」

賴清德任立委曾提案代孕　陳昭姿批修法脫鉤「政治霸凌專業」

開放代孕沒社會共識　脫鉤版本月底前送出

開放代孕沒社會共識　脫鉤版本月底前送出

劉家昌肺癌病逝　醫：有症狀多已末期且轉移

劉家昌肺癌病逝　醫：有症狀多已末期且轉移

關鍵字：

長照衛福部腦中風癌症癌末

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《情書》中山美穗驟逝　享年54歲

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

中山美穗宣布取消演唱會「不到1小時就傳身亡」

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

黑幫傳「生死籤」撞殺陳梅慧　大哥曝「車禍殺人」行情

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

昆凌全場最美！帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面