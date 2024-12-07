「戒嚴38年對台灣造成極大傷害」　賴清德：錯誤的歷史絕不能再犯

▲總統賴清德今（7日）出席國際人權日活動。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（7日）出席「2024年世界人權日」典禮。賴清德致詞時強調，台灣人權立國永遠不會改變，政府會永遠堅持民主、自由的憲政體制，確保人權，民主台灣絕對不可能走回頭路，錯誤的歷史絕對不能再犯，台灣經過38年戒嚴統治，社會、經濟、法律、人權都受到極大傷害，歷史的錯誤可以原諒，但錯誤的歷史不能忘記。

10日就是世界人權日，文化部國家人權博物館今天在白色恐怖景美紀念園區白鴿廣場舉辦「2024年世界人權日」典禮，總統賴清德、文化部長李遠、文化部次長王時思、監察委員田秋堇、立法委員張雅琳、國家人權博物館館長洪世芳、政治受難者陳顯宗等人皆出席。

賴清德致詞時表示，昨天甫結束出訪南太平洋3友邦，馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉與台灣皆擁有南島語系文化，像是一家人，彼此相會很親切、很有感情，更使人敬佩的，則是這3個國家面對極權主義威脅、利誘，都沒有改變他們對民主、自由、憲政的堅持，以及對人權的保護。

賴清德說，這次出訪開創價值外交新時代，民主、自由、人權是台灣跟世界交朋友的共同理念，也是世代應該要守護的生活方式，民主、自由得來不易，卻很容易失去，因此一定要團結合作，共同守護民主、自由、人權。不管是否在場、是否在世，自己要對為台灣民主、自由、人權勇敢付出的全體受難者，表示最大敬意跟感謝，他們過去面對強權政治壓迫，依然展現堅強意志，壓不扁的玫瑰就是台灣人的精神。

賴清德強調，六年前自己曾以行政院長角色出席國家人權博物館掛牌，如今身為總統，自己要再次強調，台灣人權立國永遠不會改變，政府也會永遠堅持民主自由的憲政體制、確保人權繼續深化，民主台灣應該繼續向前走，絕對不可能走回頭路。

賴清德也指出，民主道路上，轉型正義是重要政策，應該勇敢面對過去黑暗歷史，從中發現真相及錯誤，還給家屬跟受難者公道，同時記取教訓，避免錯誤歷史重演。今年解嚴紀念日，自己特別鼓勵國家檔案局化被動為主動，徵集各種檔案協助民眾了解戒嚴時期歷史，政府會採取積極行動，勇敢跟社會溝通，希望社會持續支持轉型正義，確保民主、自由、人權道路可以達到理想目標。’

賴清德表示，台灣經過38年戒嚴統治，社會、經濟、法律、人權都受到極大傷害，一直影響到今日社會，如果要邁入真正民主，一定要繼續發掘歷史真相，政府也會以謙卑態度面對過去不義歷史、讓民眾了解威權本質，避免台灣再受極權主義迫害，只有知道真相、了解彼此，才能展開有意義的對話，重建社會信任，台灣一定要團結。

賴清德強調，歷史錯誤可以原諒，但錯誤歷史不能忘記，最好的方式就是不斷發掘真相、記錄故事、向外傳播、代代流傳，才能發揮潛移默化效果，達成轉型正義工程的長遠目標，團結全國民眾面對外來極權及各項挑戰。

他也指出，錯誤的歷史絕對不能再犯，在座受難者跟家屬，大家都是歷史見證者，以最誠懇的心情，向為台灣民主付出青春甚至生命的錢被致上最高敬意，自己會繼續努力守護台灣主權、民主、自由、法治還有人權的生活方式。