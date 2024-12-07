彈劾總統倒數半小時！國會附近被擠爆　抗議人潮高喊：尹錫悅下台

記者葉睿涵／編譯

南韓國會將在當地7日下午5時（台灣時間下午4時）就總統尹錫悅的彈劾案進行表決。目前，位於首爾汝矣島國會前出現了大規模人潮，包括民間團體、青年組織，以及勞工聯盟在內的多方勢力齊聚當地，舉行多場大型集會，呼籲彈劾總統並捍衛民主。與此同時，警方也部署了重兵維安，汝矣島交通預計將出現大規模擁堵。

▲南韓各地多日前便已有燭光集會，要求尹錫悅下台。（圖／路透）

據韓媒報導，民主社會律師團（Minbyeon）、軍事人權中心，以及全國民主勞動組合總聯盟等民間團體和工會7日共同發起燭光集會，在國會前呼籲尹錫悅下台並推動金建希特別檢察官調查。報導稱，從國會正門到汝矣島公園外，這條寬100公尺、長500公尺的街道上擠滿了抗議的人潮，導致行走困難。

국회의사당 정문부터 여의도 공원 너머까지 너비 100미터가 넘는 대로 500여미터를 발 딛기 어려울 정도로 가득 메운 시민들이 일제히 한 목소리로 외쳤습니다.https://t.co/0l0Lcr4ZJN — 한겨레 (@hanitweet) December 7, 2024

同日下午2時，汝矣島公園世宗大王雕像方向也有民眾聚集，他們邊高呼「尹錫悅下台」，邊手持燭光守夜。與此同時，青年組織也加入了抗議行列，「大學校園宣言」及「尹錫悅下台青年」等團體，將於下午1時30分及2時分別在汝矣島韓國工商銀行總行附近舉辦「青年全國大會」，隨後參加燭光遊行。青年代表表示，面對當前戒嚴局勢，他們將捍衛民主價值，並強烈要求總統辭職以恢復國家正常運作。

警方針對此次大規模集會採取高規格維安措施，預計派遣230名交通警察管理周邊道路，並提醒民眾使用大眾運輸工具前往汝矣島，同時呼籲集會參與者遵守秩序，以避免衝突。為應對可能發生的警民衝突，民間辯護律師也組成了「集會和示威支援小組」，在現場提供法律諮詢及人權保障等協助。他們呼籲集會者保持團結，不要孤立行動，並記錄可能的不合理執法行為。