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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交空間遠不及蔡英文！　藍委：賴清德應開創「新模式」

▲▼立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

▲立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德完成任內首次出訪行程，率團出訪太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯國與帛琉共和國，期間過境美國夏威夷、關島。國民黨立委李彥秀指出，賴清德總統出訪的選項，以及操作過境之旅外交空間遠不及蔡英文，賴清德的外交團隊需要有更大的政治智慧以及戰略思維，發展出一套實質元首外交的新模式，而不是永遠侷限在「過境外交」的規格與比較。

李彥秀表示，賴清德首度出訪，與外界高度期待，顯然有不小落差。相較於蔡英文就任後一個月出訪，不僅過境美國本土邁阿密與洛杉磯，出席巴拿馬運河拓寬竣工典禮時會更晤多國領袖。賴清德亟欲爭取過境高規格待遇，延宕最佳出訪時機，後又遇到「拜登退選」「川普當選」意外，最後淪為「照表操課」的無意外之旅，千挑百選卻落得兩頭空的結果。

「總統努力拚外交，後院拚命放大火」，李彥秀直言，賴清德希望在外交上展現個人魅力，卻發生勞動部霸凌事件、民進黨小編挺戒嚴，甚至回程過境關島時，又發生金融犯罪調查師高速公路追撞事件。首度出訪「先天不足，後天失調」完全失焦，賴清德恐怕「寶寶心理苦，寶寶不能說」。

李彥秀提到，馬英九卸任時，中華民國邦交國有22個，而現在邦交數僅剩下12個，賴清德總統出訪的選項，以及操作過境之旅外交空間遠不及蔡英文，賴清德的外交團隊需要有更大的政治智慧以及戰略思維，發展出一套實質元首外交的新模式，而不是永遠侷限在「過境外交」的規格與比較。

李彥秀說，未來四年才是賴清德在外交工作上最大的挑戰，川普上任後，多邊主義與全球化將受到不小的壓抑，取而代之的是大國外交以及區域組織聯盟，台灣沒有對等的談判力量，加入區域組織也並不順利，台灣對美中都擁有鉅額的貿易順差，「懷璧其罪」可能才是台灣未來最大的挑戰。
 

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