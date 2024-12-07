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轟國民黨比尹錫悅還不如　律師：戒嚴38年迄今沒有悔意

▲律師黃帝穎。（資料照／記者黃哲民攝）

▲律師黃帝穎。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委鄭天財昨日在院會衝突中脫口「戒嚴護台」引發爭議，然而，同黨立委陳玉珍則力挺，並呼籲綠營不要消費先人，用受害者姿態情緒勒索國民。對此，律師黃帝穎今（7日）在社群平台抨擊，相較韓國總統尹錫悅為6小時的戒嚴道歉，國民黨昔日違法戒嚴38年，迄今毫無悔意，也凸顯國民黨不如尹錫悅。

黃帝穎提到，韓國總統尹錫悅為日前6小時的戒嚴，向國人鞠躬道歉，國民黨立委鄭天財則對台灣長達38年的戒嚴，辯稱「戒嚴是為了保護台灣」，更一把推倒戒嚴受害者家屬邱議瑩，凸顯國民黨迄今沒有悔意。

黃帝穎進一步說明，國民黨曾經施行38年的戒嚴體制，且是在不符合《戒嚴法》所規定的「戰爭」要件下，明明沒有發生長達38年的交戰，所以，由此推斷國民黨長期戒嚴不是為了保護台灣，而是為了極權與私利。

▲國民黨立委鄭天財脫口「戒嚴護台」引發爭議。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委鄭天財脫口「戒嚴護台」引發爭議。（資料照／記者李毓康攝）

此外，黃帝穎直指，當年國民黨累積全球最大的黨營事業及黨產就是這麼來的，且國民黨當時發布的戒嚴令，也未依法送國會追認，明顯不如這次韓國朝野政黨遵守法律程序的狀況。

黃帝穎表示，監察院的調查報告曾經指出，國民黨長達38年的戒嚴，未依法定程序將戒嚴令送立法院追認，有違法瑕疵，而韓國總統發布戒嚴令，韓國國會過半否決，韓國總統即依法宣佈解嚴。

因此，黃帝穎認為，韓國朝野均尊重法律制度，凸顯國民黨不只違法戒嚴38年，迄今還一把推倒戒嚴受害者家屬，國民黨完全不如韓國朝野政黨守法。

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