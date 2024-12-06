重新出發　台鹽綠能改革通過組織整併及人力精簡方案

▲台鹽綠能公司6日召開董事會通過組織整併及人力精簡方案，重新改造企業文化，以因應目前業務緊縮現況。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台鹽綠能公司6日召開董事會通過組織整併及人力精簡方案，透過組織變革調整營運體質，重新改造企業文化，以因應目前業務緊縮現況。

台鹽指出，台鹽綠能期待以安內攘外、開源節流等原則並進，短期內積極解決內部人事紛擾與外部法律訴訟，並將公平公開遴選漁電共生案場投資方，以開闢台鹽綠能嶄新的營運方向。

台鹽公司自9月份董事長丁彥哲上任以後，隨即指派台鹽綠能新任代理董事長李杰翰盤點人力運用與營運狀況，要求在短期內凝聚公司員工向心力及釐清外部履約問題，並提出因應對策。由於台鹽綠能業務之推動受前經理人所簽訂不符公司利益合約影響，加上總量管制因素案場無法如期完工，營運不佳勢必需要斷然止損，在經濟部與台鹽董事會之支持下，台鹽綠能經理部門隨即研議整併組織，資遣多餘或不適任之人力。為使台鹽綠能維持一定量能運作，首波組織整併重點在高階單位主管及其幕僚人力之精簡，以穩定人心並提振工作士氣。

此外，台鹽綠能對職場霸凌及性騷擾均採零容忍之最高標準勿枉勿縱秉公處理，對日前有員工提出疑似性騷擾事件，台鹽綠能業依規定通報主管機關並委請外部律師成立專案小組進行調查，目前部分已完成調查結果，陸續經調查委員會決議後嚴懲確認有違法行為之員工並通報主管機關。

另近日因媒體報導多件職場霸凌等新聞事件後，台鹽綠能亦陸續接獲多件對現職主管之職場霸凌提出具體申訴，疑似是造成多部門多位員工離職主因，故比照性騷事件處理方式緊急委託外部專業律師組成專案小組進行查證與釐清，後續將依規定辦理，以維護其他同仁應有之權益。

有關前任經理人涉及之相關弊案仍持續清查資料，並隨時配合檢調將相關證據彙整後逐一移送，以釐清事實全貌，未來並將依據相關事證提告，以維護台鹽綠能權益，絕不寬貸。

台鹽綠能目前仍擁有4座位於嘉義與台南之有價值漁電共生案場待開發，將針對這些案場研議新開發合作模式陸續公告，尋找願意配合之電業商，在符合法規之前提下考慮地主、養殖戶與業主之權益，持續配合政府政策協助推展太陽光電（漁電共生）。