陳啓昱投案後遭聲押禁見　誰助他逃亡？南檢回應了

▲遭通緝的台鹽前董座陳啓昱25日上午在律師陪同下向台南地檢署投案，檢察官偵訊後當庭逮捕他並向台南地院聲押禁見。（圖／翻攝自刑事局，資料照）

記者林東良／台南報導

民進黨前中執委、台鹽前董座陳啓昱涉光電弊案，導致台鹽損失達11億元，台南地院11月1日召開羈押庭，但陳啓昱並未到庭，台南地檢署拘提未果，4日發布通緝。陳啓昱25日上午10時許在律師的陪同下，向台南地檢署投案，檢察官偵訊後當庭逮捕他，並向台南地院聲押禁見。

台南地檢署指出，南檢日前對台鹽綠能公司前董事長陳啓昱發布通緝後，陳姓被告於25日上午在律師陪同下自行到台南地檢署報到，隨即由檢察官進行訊問；經檢察官訊問後，認陳涉犯證劵交易法第171條第1項第2、第3款特別背信等罪嫌，犯嫌重大，且有逃亡、湮證及串供之虞，依法當庭逮捕後，向台南地院聲請羈押禁見。

對於外界關心陳啓昱逃亡期間相關事宜，台南地檢署專案小組回應指出，台南地院10月24日羈押庭諭知陳啓昱等5人無保請回後，檢察官於24日當天隨即發函相關單位對陳啓昱等5人限制出境、出海，並在他未到庭派員持拘票全力緝捕陳啓昱。11月4日南檢對陳啓昱發布通緝後，檢察官當天即發函外交部註銷陳啓昱護照，且專案小組不放過任何情資，全力查證追緝陳啓昱，初步查證陳啓昱並無出國記錄。

據了解，陳啓昱遭南檢發布通緝後，由台南地檢署、台南市刑大、高雄市刑大、旗山分局等單位組成專案小組追查其下落。陳一度遭傳出偷渡國外，但檢調警持續追訪，曾至陳啓昱旗山住家訪查未果，也曾循線至台中尋人，期間也持續追訪他的親友、親近人士，不過多數入都表示很久沒有聯繫，包括前妻曾姿雯。

先前周刊曾報導，陳啓昱外遇酒國名花陳姓女子，在高雄三多商圈一家鋼琴酒吧上班，與陳關係匪淺。專案小組訪查時，陳女目前仍在職，但是經過詢問，認為陳姓女子並沒有能力資助陳啓昱逃亡，因此將她排除線索，背後協助者另有其人。

本案專案小組情資中，陳啓昱一直在國內四處躲藏，專案小組高強度查緝行動，逐一斷掉陳可能之奥援及偷渡念想，讓他走投無路下，被迫出面向南檢投案。