屏東檢方參訪太陽能光電業者　打擊綠能犯罪展決心

▲屏東檢警調等單位訪視轄內綠能光電業者 。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地方檢察署為深化與綠能產業之溝通交流，促進綠能產業法令遵循、誠信治理，建立犯罪通報機制，以達到防制妨害綠能產業發展犯罪目的，26日由主任檢察官蔡佰達帶隊，率同「打擊防害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」成員到林邊訪視太陽能光電業者，展現打擊妨害綠能產業犯罪決心。

這次訪視，除檢方外，另屏東縣調查站、屏東縣政府警察局、廉政署南部地區調查組、屏東縣政府政風處、屏東縣政府環境保護局、綠能專案推動辦公室等單位也與會，分別到位於林邊鄉及枋竂鄉之水面型太陽能光電廠、光電儲能案場暨升壓站。

訪視行程由寶晶能源股份有限公司總經理及協理進行簡報及導覽，另由本署主任檢察官向綠能廠商說明訪視目的，及與業者進行意見交流，瞭解廠商曾否在申請程序或法令上遭遇困難，需地檢署及司法警察單位提供協助，並分享其他縣市發生之違法案例，期業者能秉持企業誠信，遵循法令。

這次訪視並與綠能企業建立聯絡窗口，供業者於遭逢不肖人士趁機索賄，或聽聞其他業者遭遇妨害綠能發展犯罪，歡迎隨時向地檢署檢舉，或向司法警察機關報案尋求協助，檢方將指派檢察官及早介入，並視具體個案指揮警調廉等機關，即時蒐證及保全證據，積極、從速、從嚴查緝偵辦。

藉這次訪視交流期促進綠能業者認識法律所能提供之保護、幫助業者辨識便民措施與貪污治罪條例圖利之界線，強化業者對檢察機關及司法警察機關執法之信賴，並蒐集業者遭遇妨害綠能產業發展犯罪之風險事件，積極建構防範綠能犯罪之機制，有效打擊妨害綠能產業犯罪，展現執法部門積極查辦的決心，落實國家「非核家園及綠色能源」政策順利推展。