　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東檢方參訪太陽能光電業者　打擊綠能犯罪展決心

▲屏東檢警調等單位訪視轄內綠能光電業者 。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏東檢警調等單位訪視轄內綠能光電業者 。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地方檢察署為深化與綠能產業之溝通交流，促進綠能產業法令遵循、誠信治理，建立犯罪通報機制，以達到防制妨害綠能產業發展犯罪目的，26日由主任檢察官蔡佰達帶隊，率同「打擊防害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」成員到林邊訪視太陽能光電業者，展現打擊妨害綠能產業犯罪決心。

▲屏東檢警調等單位訪視轄內綠能光電業者 。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏東檢警調等單位訪視轄內綠能光電業者 。（圖／屏東地檢署提供）

這次訪視，除檢方外，另屏東縣調查站、屏東縣政府警察局、廉政署南部地區調查組、屏東縣政府政風處、屏東縣政府環境保護局、綠能專案推動辦公室等單位也與會，分別到位於林邊鄉及枋竂鄉之水面型太陽能光電廠、光電儲能案場暨升壓站。

訪視行程由寶晶能源股份有限公司總經理及協理進行簡報及導覽，另由本署主任檢察官向綠能廠商說明訪視目的，及與業者進行意見交流，瞭解廠商曾否在申請程序或法令上遭遇困難，需地檢署及司法警察單位提供協助，並分享其他縣市發生之違法案例，期業者能秉持企業誠信，遵循法令。

這次訪視並與綠能企業建立聯絡窗口，供業者於遭逢不肖人士趁機索賄，或聽聞其他業者遭遇妨害綠能發展犯罪，歡迎隨時向地檢署檢舉，或向司法警察機關報案尋求協助，檢方將指派檢察官及早介入，並視具體個案指揮警調廉等機關，即時蒐證及保全證據，積極、從速、從嚴查緝偵辦。

藉這次訪視交流期促進綠能業者認識法律所能提供之保護、幫助業者辨識便民措施與貪污治罪條例圖利之界線，強化業者對檢察機關及司法警察機關執法之信賴，並蒐集業者遭遇妨害綠能產業發展犯罪之風險事件，積極建構防範綠能犯罪之機制，有效打擊妨害綠能產業犯罪，展現執法部門積極查辦的決心，落實國家「非核家園及綠色能源」政策順利推展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
熱心忙保育　巡山員命喪自己槍下！親友慟吐帶槍原因
日UNIQLO聯名款爆瑕疵！　緊急下架道歉了
離婚趙麗穎3年！　馮紹峰爆新歡「挽手美女逛街」
首爾200航班停飛！連2天最強暴雪　3人慘死
陳傑憲嗨唱《辣台妹》！　畫面曝光
客人問上體育課「有沒有0.3」　櫃檯男回一句話慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

買咖啡1萬送2千！業務先匯錢反露餡　警破假路易莎詐騙案

天降大雨車陷泥濘動彈不得　台東警暖助脫困

微型電動二輪車全面掛牌　11／30起開罰移置

台東關山人氣店家成打卡熱點　「愛玉三寶小公仔」超吸睛

女幫買5000點數卡「換見面機會」　台東警及時阻詐

屏東檢方參訪太陽能光電業者　打擊綠能犯罪展決心

嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃　新生路年底開放通車

跟著《鯤島行者》走入400年前大員市鎮　老食材新手法打造食的好滋味

勞動部就業服務計畫　助毒品案更生人重回職場

嘉義地區漁會選舉查察期前策略會議　宣示反賄選決心

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

買咖啡1萬送2千！業務先匯錢反露餡　警破假路易莎詐騙案

天降大雨車陷泥濘動彈不得　台東警暖助脫困

微型電動二輪車全面掛牌　11／30起開罰移置

台東關山人氣店家成打卡熱點　「愛玉三寶小公仔」超吸睛

女幫買5000點數卡「換見面機會」　台東警及時阻詐

屏東檢方參訪太陽能光電業者　打擊綠能犯罪展決心

嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃　新生路年底開放通車

跟著《鯤島行者》走入400年前大員市鎮　老食材新手法打造食的好滋味

勞動部就業服務計畫　助毒品案更生人重回職場

嘉義地區漁會選舉查察期前策略會議　宣示反賄選決心

陸警猥褻未成年繼女　被害人勇敢出庭：希望給自己前半生一個交代

無法繳攤位費！慈善家陳樹菊伸援手　險幫詐團開帳號洗錢

樂天女孩「長期泡水導致子宮寒冷」！穎樂淡出不游了：擔心未來難受孕

千萬債務狀況成謎　馬國畢：快還完了啦

Freightos估加關稅要數月才能生效　偉斯普奇看春節前有些搶運貨

嘆公務員申訴霸凌「等於找死」　吳宗憲經驗談：源頭就是長官

雪鐵龍「布丁狗Berlingo」重置價格曝！將有3車型、12／5在台上市

買咖啡1萬送2千！業務先匯錢反露餡　警破假路易莎詐騙案

花蓮清潔隊爆霸凌！控隊長不給請喪假　車輛故障硬逼開上路

日本名聲優逛台灣夜市！網讚「太會射」　她用iPhone一翻譯嚇壞

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

地方熱門新聞

金門夜間「太武操演」　砲火照亮夜空

台南安南區本原街二段1層鐵皮鋼架建物明火竄出

嘉義流浪犬攻擊事件頻傳　餵養人攔阻恐嚇公務員

養成「衛生紙丟馬桶」好習慣　如廁環境好舒適

南投縣砸4800萬購14輛低碳環保清運車

日月潭涵碧樓即日起至農曆年前推養生富貴年菜

南投縣長許淑華：將研議獎勵方案鼓勵陳柏清

資深義消簡建豐、黃嘉政等579人獲南投縣政府表揚

台南四草大橋驚傳落水釣客南消搶救送醫不治

嘉市潮選店升級版　在地品牌和風格選物店一次看

黃偉哲支持南高屏婦女中心攜手推動中高齡女性權益

續追森霸欠地方回饋金21.6億陳亭妃痛批能源署無作為

車速超過60公里恐吊扣牌照！竹縣擬開第一槍

「愛情詐騙」現形！　警及時成功阻詐

更多熱門

相關新聞

綠能外商控遭黑道勒索　監委申請自動調查

綠能外商控遭黑道勒索　監委申請自動調查

日前有媒體報導，太陽能光電外商負責人控訴遭黑道勒索，找警察卻沒用，批評「台灣從根裡就爛透」，引來關注。監察委員紀惠容、田秋堇、范巽綠申請自動調查，以深入瞭解我國能源發展政策推動成效。

TOYOTA在美啟用30兆瓦太陽能系統

TOYOTA在美啟用30兆瓦太陽能系統

快訊／賴清德喊話陳啓昱儘速到案　要檢討防不法人士上下其手

快訊／賴清德喊話陳啓昱儘速到案　要檢討防不法人士上下其手

陳啓昱逃亡通緝　台南地院駁回聲押

陳啓昱逃亡通緝　台南地院駁回聲押

外商控黑道勒索　北檢黑金專組查辦

外商控黑道勒索　北檢黑金專組查辦

關鍵字：

綠能屏東地檢打擊犯罪太陽能法令遵循

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

本土劇男神認愛一年多分手了！

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

辰己涼介金光閃閃震撼金手套頒獎典禮

若沒跑壘受傷　林智群：老王應該可賺到1億

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

刺了6小時！　林昱珉新刺青曝光

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面