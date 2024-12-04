打造綠能部落　台東縣府率部落參訪地熱發電、小水力發電

▲台東縣政府率部落參訪地熱發電、小水力發電及微電網設施。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於日前由財政及經濟發展處長章正文帶隊，率領縣內部落意見領袖或代表，前往台東縣紅葉谷綠能溫泉園區、屏東縣綠能生態永續教育圈及牡丹水庫等地；參訪將地熱、溫泉觀光與農產結合案例、BOT案例、再生能源發電設施結合微電網的示範模式及利用現有水資源發展小水力發電。

縣府致力於將再生能源普及至各區域，透過深入部落推廣再生能源知識，並結合實地考察的方式，讓部落居民能夠將理論與實際應用相結合，深化對綠能的理解與認識，期加速台東縣綠色能源建構完整性，達成綠能韌性城市之願景。

台東縣政府表示，長期以來台電因災害所造成之道路中斷無法及時進入現場搶修，導致偏鄉部落形成孤島地區，所以縣府希望通過地熱發電、小水力發電及微電網儲能設施等，能夠最大化利用地方資源，減少電力輸送過程的損失，同時解決台電搶修困難的問題，並帶動當地社區的發展、創造就業機會，具有重要意義。

台東縣財政及經濟發展處章正文處長指出，縣內金峰鄉、延平鄉、太麻里鄉及海端鄉等地，擁有豐富的水力或地熱資源，具有發展小水力或地熱發電的潛力，且這兩種再生能源發電具有環保、永續的特性。台東常受到颱風直接登陸的衝擊與風險，期待能夠配合微電網發展再生能源，讓偏鄉不斷電，打造100%綠電部落。