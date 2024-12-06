瑞銀「全球億萬富豪」報告出爐　台灣排名亞太第4

▲全球億萬富翁財富總額激增121%。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士銀行（UBS）表示，在過去10年這段期間，全球億萬富翁財富總額激增121%，來到14兆美元，其中以科技界有錢人財富成長速度最快。至於台灣則是和新加坡並列亞太地區第4，新增1名億萬富豪，總人數達47人，僅次於中國、印度及香港。

法新社報導，瑞士銀行的「億萬富豪報告」（Billionaire Ambitions）追蹤全球最富有人士的財富，依據最新的2024年報告，在過去這10年，以美元計算的億萬富翁人數從1757人增加至2682人，績效超越全球股市。

數據顯示，2015年至2024年期間，億萬富翁財富總額成長121%，從6.3兆美元增至14兆美元，MSCI明晟全球指數上漲73%。以科技界億萬富豪的財富成長最快，其次為工業界富豪。全球科技業億萬富翁的財富激增，從2015年7889億美元成長至2024年2.4兆美元。

在2024年，有286人第一次成為億萬富翁，企業家就占60%，瑞士銀行指出，「今年新的億萬富翁主要是靠白手起家」。

報告指出，自從2020年以來，因為中國大陸億萬富豪人數減少，全球成長趨勢跟著放緩，2015年至2020年期間，全球億萬富翁財富以每年10%速度成長，但2020年以來的增幅驟降至1%。同時，億萬富翁移居的狀況變得更加頻繁，自2020年已有176人移居國外，熱門目的地包括瑞士、阿拉伯聯合大公國、新加坡、美國。