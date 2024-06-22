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馬斯克遭爆料「升格當12寶爸」！　和正妹下屬有了第3孩

▲馬斯克先前就和女下屬齊利斯有了雙胞胎，如今再傳出產下第3胎的消息。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博21日援引知情人士說法指出，美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）與正妹女下屬齊利斯（Shivon Zilis）悄悄有了第3名孩子，孩子已於今年出生。馬斯克和多少女人擁有幾個孩子並不清楚，但已知他至少是12個孩子的爸，其中6個是在過去5年生的。

商業內幕指出，齊利斯是馬斯克旗下大腦晶片新創公司Neuralink的主管，匿名知情人士透露，馬斯克與齊利斯的第3名孩子是在今年出生。針對相關消息，齊利斯拒絕置評，馬斯克並未做出回應。

先前報導提到，齊利斯其實是一名不婚主義者，不過她卻渴望擁有自己的孩子，因此她決定採取「借精生子」的方式，成為一名單親媽媽，而她與馬斯克的雙胞胎便是馬斯克以捐精方式，借給齊利斯生子的成果。這對雙胞胎在2021年11月出生，但相關消息一直到2022年7月才被踢爆；依據法庭文件，馬斯克要求把雙胞胎名字改成父親姓氏，中間名包含母親姓氏。

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克遭踢爆曾與旗下Space X公司多名女性員工發生性關係。（圖／路透）

目前尚不清楚馬斯克到底總共有幾個孩子，但已知他與第一任妻子、作家賈斯汀·馬斯克（Justine Musk）生下6孩，其中一名孩子10周大過世，死於嬰兒猝死症，女歌手Grimes生下3孩，齊利斯生下雙胞胎以及這次爆料消息提及的孩子。

近期，馬斯克遭踢爆曾與旗下Space X公司多名女性員工發生性關係，其中包括一名女實習生；他甚至還曾要求另一名女性員工替他「生孩子」。

外傳馬斯克疑似利用權勢要求與女性員工發生關係，其中有一名Space X公司的前女性實習生與他發生性關係後，隨即被應聘進入他的執行團隊。另外他還曾與另外一名女員工發生性關係。還有第三名女性聲稱馬斯克曾多次要求她替他「生孩子」，該名女性拒絕後，馬斯克則拒絕替她加薪，並且抱怨她的工作表現不佳。

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