泰坦號去年深海內爆5死！　又有富豪「砸6.4億」要去看鐵達尼號

▲ 康納過去潛水畫面，未來將挑戰下潛到鐵達尼號遺址所在的深海。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」去年6月在北大西洋下潛後失聯，研判因深海壓力內爆，5名乘客全數罹難。時隔不到1年，美國又有一名億萬富翁砸了2000萬美元（約新台幣6.4億），將挑戰搭潛水器到鐵達尼號殘骸所在的深度，為的就是證明深海潛水在泰坦號悲劇後已經安全許多。

綜合《華爾街日報》等美媒，來自俄亥俄州代頓的億萬富翁、房地產投資人康納（Larry Connor）宣布，他和Triton潛艇公司聯合創辦人萊西（Patrick Lahey）將乘坐一艘雙人潛水器，潛入1萬2400英尺深的鐵達尼號沉船現場。

康納說明，「我想讓全世界人們看到，雖然海洋極度強大，但如果你用正確的方式，海洋也可是美妙、令人愉快的，真的可以改變你的生活。」

萊西設計一艘耗資2000萬美元的潛水器，名為Triton 4000/2深淵探索者號（Abyssal Explorer）。康納稱萊西已經構思並設計10多年，但過去沒有材料與技術建造。

儘管去年才發生國際關注的泰坦號（Titan）內爆事件，他們希望證明這次深海之旅可以安全完成。泰坦號事發後幾天，康納便打電話給萊西，希望他打造一艘更好的潛艇，「我們需要的是打造一艘可以反覆且安全下潛的潛艇，並向世界證明這一點，也證明泰坦號是個笨拙的裝置」，但未說明他們打算何時出發。

▲ 泰坦號研判因深海巨大壓力發生內爆。（圖／路透）

2023年6月18日，5名乘客搭上美國公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）泰坦號，包括該公司執行長拉許（Stockton Rush）、法國探險家兼潛水家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）、英國億萬富豪暨探險家哈定（Hamish Harding）、巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）及他19歲的兒子蘇里曼（Suleman Dawood）。

然而泰坦號下潛不到2小時便與母船極地王子號（Polar Prince）失聯，海洋之門探險公司通報後展開連日跨國搜救，但在艙內氧氣耗盡前仍未尋獲，23日在事發海域及鐵達尼號遺址附近找到散落殘骸，5人被認定罹難。

萊西過去是深海探險業批評者之一，指責海洋之門探險安全標準有瑕疵，認為拉許的作法「相當具掠奪性（predatory）」。