加州億萬富豪榜單曝光！　黃仁勳765億美元資產「僅排第5」

▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

根據「富比世」雜誌公布最新億萬富翁名單，2024年億萬富翁的數量達到歷史新高，較去年增加141位，總計2781位，計總資產高達14.2兆美元。美國再度蟬聯全球最多億萬富豪的國家，其中名流雲集加州更是「富翁產地」，資產達765億美元的輝達（NVIDIA）創始人黃仁勳在加州僅排第5名。

富比世（Forbes）公布最新的億萬富翁名單，2024年億萬富翁的數量達到歷史新高，總計2781位，較去年增加141位，而這些億萬富翁的總資產更是高達驚人的14.2兆美元，讓億萬富翁階層被富比世形容為「比過去任何時候都更龐大、更富有」。

在全球各國中，美國億萬富翁數量以813位再次名列冠軍，而包含香港在內的中國則以473位排名第二，印度則以200位億萬富翁位列第三。

矽谷、好萊塢所在的加州更被視為美國「富翁產地」，包含NBA球員詹皇（LeBron James）、名媛卡戴珊（Kim Kardashian）、知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）、名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）等人都住在加州，但他們卻完全擠不進加州富豪榜前10名。

根據統計，加州最富有的人是臉書創始人祖克伯（Mark Zuckerberg），其資產高達1822億美元，其次則為甲骨文公司共同創辦人艾利森（Larry Ellison），第3、4名則是由谷歌的兩位共同創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin），輝達創辦人黃仁勳（Jensen Huang）則排名第5。

另外，目前全球最富有的人是法國奢侈品巨頭LVMH集團董事長兼首席執行長阿爾諾（Bernard Arnault）及其家族，他們擁有的資產高達2330億美元，旗下有超過75個知名時尚及化妝品品牌，包括路易威登（Louis Vuitton）、軒尼詩（Hennessy cognac）、珠寶首飾蒂芙尼（Tiffany's）及精品手錶泰格豪雅（Tag Heuer）等。

．加州前10大富豪榜單

