尹、韓會談結束！執政黨魁呼籲「總統停職」：無法輕易饒恕國會之亂

▲南韓執政黨國民力量黨代表韓東勳6日抵達國會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴、派遣軍隊強闖國會逮捕主要政治人物，引發朝野兩黨譁然，國會預計將於明（7）日表決尹錫悅的彈劾案。為此，尹錫悅主動要求會晤執政黨國民力量黨代表韓東勳。稍早，韓東勳再度強調，他認為應停止尹錫悅繼續履行總統職務。

根據韓媒《韓民族新聞》、《YTN News》，在尹錫悅的主動邀請下，韓東勳今（6）日下午1時（台灣時間中午12時）抵達位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸，雙方在第三方地點進行會談，與會官員包括行政安全部長李祥敏。會談在不到一個小時內便結束，雙方似乎並未達成共識。

韓東勳出席非對外公開的議員總會時，向外界透露稍早他與尹錫悅會談時的談論內容。

據悉，韓東勳6日上午改口，稱尹錫悅必須儘速停職，引發黨內批判聲浪。對於是否傾全黨之力，反對出席預計7日晚間7時（台灣時間晚間6時）由國會所召開的尹錫悅彈劾案表決？韓東勳表示，「儘管似乎無法改變要求全黨否決彈劾尹錫悅的決定。但是我認為，尹錫悅必須停止繼續履行總統職務。」

韓東勳表示，在結束雙方會談之前，他未曾從尹錫悅的口中聽到能夠推翻「讓尹錫悅儘快停止履行總統職務」之判斷的話語。

韓東勳透露，「剛才我已經與尹錫悅總統會晤。總統對我說，他並不曾下達逮捕（政治人物）的指令。（尹錫悅總統）表示，目前並未決定要採取任何特殊措施」。

韓東勳在會談時對尹錫悅表示，「（尹總統）在發佈戒嚴當天，以『反國家勢力』等理由，試圖透過動員防諜司令部和國家情報院，逮捕國內主要政治人物，甚至還發現（尹錫悅）動員『逮捕小組』的事實。我認為，沒有辦法就這樣輕易饒恕。」

據悉，韓東勳6日上午透露，他從可靠的消息來源得知，尹錫悅在頒布戒嚴令以後，要求高中學弟、防諜司令官呂寅兄逮捕包含韓東勳、共同民主黨黨代表李在明等主要政治人物，並押送京畿道果川市調查拘禁。

根據《韓國日報》，稍早韓東勳在與尹錫悅進行單獨會談時，便首先要求撤換防諜司令官呂寅兄。在會談結束後，尹錫悅接受了韓東勳提出的要求。根據《韓聯社》最新消息，南韓國防部稍早表示，已停止防諜司令官呂寅兄、首都防衛司令官李鎮雨、陸軍特戰司令官郭種根的職務。