藍委稱「當年戒嚴保護台灣」　林俊憲嗆：兇手還得意洋洋炫耀罪行

▲民進黨立委林俊憲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委鄭天財今（6日）在院會過程中喊出，國民黨當年戒嚴是為了保護台灣，對此，民進黨立委林俊憲發文痛批，38年的戒嚴苦日子，害死上千個台灣人、數十萬台灣人受到無端牽連，時間不會沖淡一切，因為「兇手還會繼續得意洋洋地跟我們炫耀他們的罪行」。

林俊憲提到，今天國民黨原本突然變更議程，打算跳過協商，強闖鳥籠選罷法，但在民進黨委員們強力阻止下，暫時擋了下來，本日院會到中午結束，下午則是考試委員審查會。不過，在衝突過程，林俊憲指出，自己聽到國民黨委員說了一句讓他非常震驚的話：「當年沒有戒嚴就沒有保護台灣。」

▲國民黨立委鄭天財稱國民黨當年戒嚴，是為了保護台灣。（資料照／記者李毓康攝）

此外，林俊憲進一步說明，在講出這段話的時候，邱議瑩委員就在旁邊，她的爸爸在戒嚴時期坐了6年黑獄，國民黨這群兇手，怎麼有膽在她面前說出這種話？林俊憲痛批，戒嚴時期害死上千台灣人、數十萬台灣人受到無端牽連、2千萬個台灣人的日常生活受到影響，這是什麼保護法？

至於，鄭天財說戒嚴是為了保護台灣，林俊憲不解，照著國民黨的邏輯，當初不正是拿「反共」當藉口戒嚴？結果現在國民黨直接轉頭回去跟「匪諜」私通，那台灣人經歷的38年苦日子又算什麼？最後，林俊憲感慨，解嚴雖然30多年了，但時間不會沖淡一切，因為「兇手還會繼續得意洋洋地跟我們炫耀他們的罪行」。