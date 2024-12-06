戒嚴護台？王婉諭轟國民黨曲解歷史　「迫害台灣無數人民38年」

▲時代力量黨主席王婉諭痛批，在台灣曾經施行38年戒嚴體制的國民黨，最沒資格評論戒嚴。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委鄭天財今（6日）在院會脫口說出，「戒嚴是為了保護台灣」，對此，時代力量黨主席王婉諭在臉書發文痛批，當年蔣家和國民黨實施戒嚴才不是為了保護台灣，而是為了保住權位，迫害台灣無數人民38年，多少人因為戒嚴失去家人，她為此怒轟，國民黨最沒資格評論戒嚴。

王婉諭提到，從前幾天開始，她就已經覺得很荒謬，在台灣實施戒嚴三十八年，迫害無數人民的中國國民黨，居然大喇喇地出來指控別人挺戒嚴，根本就是台灣政治最大的諷刺。

然而王婉諭直言，想不到更離譜的是，稍早在立法院發生朝野衝突，國民黨的鄭天財委員居然還高喊：戒嚴是為了保護台灣，這種顛倒是非、荒唐至極的說詞，她呼籲國民黨以及藍委鄭天財，應該立刻出來向台灣人道歉

王婉諭痛批，鄭天財把台灣人最傷痛的歷史曲解成這樣，這種發言非常噁心。「蔣家和國民黨實施戒嚴才不是為了保護台灣，而是為了保住自己的權位，恣意剝奪人民的自由、民主、人權。」

此外，王婉諭指出，國民黨在戒嚴時期甚至迫害無數台灣人民，把社會菁英抓去關、處決反對者，這些作為是哪門子的保護台灣？台灣有多少人因為戒嚴失去家人，國民黨有保護這些人嗎？

最後，王婉諭強調，在台灣誰都可以出來評論戒嚴，就只有國民黨最沒資格，她要嚴厲譴責國民黨這種背棄民主、踐踏歷史的發言，也請國民黨不要為了政治利益，連基本人性都不要了。