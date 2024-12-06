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戒嚴軍全副武裝！潛伏執政黨魁韓東勳辦公室　監視器畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自國會秘書處）

▲一整組全副武裝人員進入國會大樓，突破國會工作人員阻攔，進入國會大樓二樓走廊。（圖／翻攝自國會秘書處）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓總統尹錫悅戒嚴風波引爆各界譁然，外傳戒嚴部隊企圖逮捕國會議長禹元植、國民力量黨代表韓東勳、共同民主黨黨代表李在明等人。針對這項說法，國民力量黨最高委員會委員金鐘赫指出，「監視器畫面中確實可以看到這些畫面」。

韓媒中央日報報導，金鐘赫5日上SBS廣播節目「金台鉉的政治秀」接受訪問時稱提及在網路流傳的監視器畫面，「逮捕小組潛伏在韓東勳黨代表辦公室，當門一打開，這些人就出現」。依據國會秘書處5日公開的監視器畫面，當時有一整組全副武裝人員進入國會大樓，突破國會工作人員阻攔，進入國會大樓二樓走廊。

金鐘赫認為，企圖逮捕韓東勳的舉動就常理來看，無法理解，「若說要逮捕反對黨代表，雖然沒有證據，但至少可能認為他們是支持北韓勢力才試圖抓人，但為何要抓執政黨代表呢？……說難聽一點，難道這意味著所有與自己意見相反的政治人物都要被逮捕嗎？」

針對先前戒嚴公告，金鐘赫也表示，直接發布公告禁止國會政治活動，等同封殺反對戒嚴的可能性，公告本身極有可能是違法的，「這不只是我個人的想法，出席國務會議的11名國務委員都反對此一決定，國情院長也表示反對，外交部門也表示這樣經濟會陷入大麻煩」。

戒嚴風波至今還在燒，國會決定發起尹錫悅彈劾案，最快7日完成表決。外傳尹錫悅6日主動要求會晤執政黨國民力量黨代表韓東勳，準備前往國會議事堂，但在消息傳出後，南韓總統辦公室向韓聯社澄清，尹錫悅6日並無國會出訪行程。

▼南韓國民力量黨代表韓東勳。（圖／達志影像／美聯社）

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