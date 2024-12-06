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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨突襲式審《選罷法》惹議！　藍委「錯愕」事前全不知情

▲▼立法院院會 國民黨提議變更議程 韓國瑜處理時 鍾佳濱衝主席台 朝野主席台衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會，國民黨提議變更議程，朝野爆發衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院今（6日）上午召開院會，國民黨團提變更議程，將攸關連署罷免須附身分證的《選罷法》修正草案，排入討論事項第一案，朝野因此爆發推擠衝突，院會被迫停擺，立法院長韓國瑜最後只好宣布散會。不過，對於國民黨團以突襲方式變更議程，據悉，藍委均不知情，僅三位黨鞭「臨時決議」提案變更議程，藍委事後都覺得相當錯愕。

國民黨團針對《選罷法》共有兩項提案，一個是連署加嚴版本，目前已經協商程序且過冷凍期；另一個則是罷免票數必須大於當初當選票數的「+1版本」，目前此版本還在委員會審查中。

國民黨今日上午將連署加嚴版本排入討論事項第一案，希望拚今天二三讀，民進黨團得知後就開始抗議，在韓國瑜進行變更議程表決時，民進黨立委就看準時機，由賴瑞隆、邱志偉帶頭，從主席台後方大門闖入，直接佔領主席台，藍綠委隨即往主席台衝，雙方發生嚴重肢體衝突，也有立委因此掛彩。

▲▼立法院院會 國民黨提議變更議程 韓國瑜處理時 鍾佳濱衝主席台 朝野主席台衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

對於國民黨團今日以突襲方式提變更議程，有藍委透露，早上的黨團大會都沒有提到，因此到了議場聽到黨團幹部變更議程要處理《選罷法》，他們都略顯錯愕，完全沒有討論，也沒有被告知。隨後黨鞭則馬上要求藍委林沛祥、游顥等人守在主席台後方的入口，防止綠營衝進議場。未料，守在後門的林沛祥一時恍神，依舊讓綠委賴瑞隆、邱志偉、李坤城帶頭，成功搶佔主席台。院會隨即陷入一片混亂，主席院長韓國瑜在協商未果之下，只能宣布休息。

事後，國民黨團在總召傅崐萁帶領下，在議場後方開會討論，據悉，當下有藍委向黨鞭表示，未來還是希望黨鞭可以提早跟立委說明當天要處理的議案，才不會每次都爆發肢體衝突；也有資深藍委表示，如果真的要處理比較敏感的議題，建議還是要做好規劃，以免白忙一場，每次都不了了之。

不過，事後經媒體詢問黨團書記長林思銘，他表示，《選罷法》在黨團大會中已討論多時，立委都有共識，黨鞭是剛好看到今天適合處理，因此「臨時決議」。

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