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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委當面嗆「戒嚴是保護台灣」　美麗島事件家屬邱議瑩淚崩要求道歉

▲▼ 立法院院會 國民黨提議變更議程 韓國瑜處理時 鍾佳濱衝主席台 造成朝野在主席台衝突 邱議瑩 鄭天財。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野6日在立院爆發肢體衝突，民進黨立委邱議瑩被藍委鄭天財推了一把。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（6日）召開院會，國民黨團提變更議程，力拼今日將《選罷法》修嚴二三讀。處理變更議程時，朝野爆發嚴重肢體衝突，過程中，藍委鄭天財嗆綠委邱議瑩「戒嚴是為了保護台灣！」更一把將邱推開，引起現場一陣譁然。而邱議瑩父親邱茂男是美麗島事件受害者，戒嚴時間曾被國民黨政府逮捕入獄。邱議瑩受訪時落淚表示，自己八歲的時候就開始沒有父親的日子，民主前輩們都等不到國民黨一句道歉，無法接受這樣的說法，鄭天財應該道歉。

今院會現場一片混亂，藍綠互相嗆聲，藍營要求賴清德為綠黨團小編戒嚴說道歉，綠營則批評國民黨才是戒嚴黨，此時藍委鄭天財語出驚人，並指當年「戒嚴是為了保護台灣！」引起現場一陣譁然，鄭天財引起綠委圍剿，鄭則怒推一旁的綠委邱議瑩，再引起現場另一波衝突。

邱議瑩受訪時表示，今天國民黨為了要強過關山選罷法，大家為霸占主席台推擠，讓我大爆炸的是鄭天財說當時戒嚴是為了保護台灣，自己無法接受這句話，請他再說一次，你好意思對全台人民說戒嚴是為了保護台灣。

邱議瑩坦言，自己當立委20年從未因朝野衝突落淚，父親因為反對戒嚴被國民黨抓去關，親眼看著父親被警察抓走，自己八歲的時候就開始沒有父親的日子，國民黨是如何反民主、戒嚴的台灣又是什麼狀況？這不是保護台灣，國民黨居然可以大辣辣這樣講，無法接受這樣的說法。

邱議瑩指出，自己被鄭天財很用力推了一把才跌倒，身體的傷是小事，但對台灣民主的傷是大事，鄭天財應該要為這句話道歉，當推動民主自由的前輩沒有等到國民黨一句道歉，今天居然還在國會殿堂說戒嚴是保護台灣，滑天下之大稽。

邱議瑩表示，今天聽到國民黨說他們反對戒嚴，鄭天財竟然敢公開說戒嚴是為了保護台灣，那我父親算什麼、當時受苦受難的人算什麼？要求鄭天財道歉，他說的是天下最荒謬的一句話，這對美麗島受害者是傷口撒鹽，國民黨的表現告訴大家，他們才是贊成威權、挺戒嚴。

邱議瑩強調，即便民進黨多數，也不曾如此通過法案，自己每次衝突裏頭，都不曾像今天這樣如此難過。
 

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