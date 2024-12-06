傅崐萁飆罵議事人員「韓國瑜也拉不住」　綠籲道歉：當自己立法院長？

▲傅崐萁飆罵議事人員。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（6日）召開院會，國民黨團提變更議程，力拼今日將《選罷法》修嚴的草案完成二三讀。不過，處理變更議程時，綠委拉開議場後門突破重重防線、搶佔主席台，因場面混亂，立法院長韓國瑜宣布休息10分鐘，並與朝野黨團在議場後方協調，不過國民黨團總召傅崐萁竟爆粗口飆罵綠黨團幹事長吳思瑤、綠委蔡其昌、秘書長周萬來、議事人員「全世界ＸＸ丟臉」，韓國瑜試圖緩頰未果。對此，綠委要求傅崐萁跟議事人員道歉，還反問傅崐萁是立法院長嗎？「連我們黨團助理他都罵，真的不能忍受。」

在朝野商議完後，傅崐萁與民進黨團幹事長吳思瑤起口角，傅崐萁爆粗口痛批，在那邊喊流血，是誰衝突啊！就是你們在亂搞，全世界國會沒有這麼丟臉的，為什麼國會不能開會？「你什麼態度啊！下流，讓全部人不能開會，搞什麼東西，全世界ＸＸ丟臉，為什麼不能開會！」

而綠委蔡其昌在一旁跟立法院秘書長周萬來討論，卻也被波及，傅崐萁不斷飆罵，「你什麼態度啊！」韓國瑜夾在中間不斷勸說冷靜，可惜效果不好，傅崐萁仍不斷念念有詞，吳思瑤則質疑，傅崐萁到底大聲什麼？傅崐萁也飆罵議事人員，痛批議事人員「搞什麼東西，叫你關後門又不關，不知道保護議長嗎？民進黨偷偷摸摸進來、見不得人，當小偷，只有民進黨會幹這種事情。」

對於傅崐萁爆粗口狂罵，民進黨團書記長蔡易餘批評，傅崐萁仗勢欺人，是覺得年紀比較大還是怎樣？破口大罵、用很不禮貌的言論批判幹事長，任何朝野協商大家都要有最起碼禮數，傅崐萁想要突襲，見笑轉生氣，還氣到罵議事人員，說都交代要把門鎖好，為何讓民進黨的人跑進去？傅崐萁憑什麼這樣罵議事人員？

吳思瑤也批評，傅崐萁不要仗勢欺人，還對議事人員破口大罵，說交代好把門鎖起來，請問傅崐萁是立法院長嗎？居然可以越過韓國瑜指揮議事人員，萬萬不能忍受，所以請他跟議事人員道歉。連我們黨團助理他都罵，真的不能忍受

綠委黃捷則表示，傅崐萁耍流氓飆粗口、霸凌議事人員、失控飆罵，院長韓國瑜上次承諾，選罷法繼續協商，但今天國民黨在傅崐萁主導下，強行變更議程，全武裝準備硬闖。選罷法攸關人民的罷免權，立委修一個自肥自己不會被罷免的法案，有何居心？真的不會太厚臉皮嗎？

