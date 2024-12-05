雲林健康照護新模式　在宅急症照護減輕醫療負擔

▲「醫路守護雲林好照」發表會透過在宅急症跨團隊整合照護及居家案例分享、成果影像放映呈現雲林縣在宅急症加值方案執行成果。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

「醫路守護 雲林好照」發表會透過在宅急症跨團隊整合照護及居家案例分享、成果影像放映呈現雲林縣在宅急症加值方案執行成果，亦透過「醫路守護 雲林好照」方案完善建構社區整合式健康照護拼圖意象儀式， 持續實踐無圍牆醫療照護及鄉親在地安養願想。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣在面臨醫療不均、不足情況下，特別希望借重在宅急症照護，讓鄉親在家裡接受最好醫療，減輕家屬照顧、也減輕醫療院所負擔。感謝台大雲林分院、雲林基督教醫院領銜在宅急症照護小組近百位醫療夥伴及社團法人台灣在宅醫療學會，致力實踐無圍牆醫療照護，讓雲林縣每一位鄉親得到高品質全人居家照護，在家中感受醫療的溫度與力量。

雲林縣衛生局長曾春美說明，在宅急症照護計畫仍處於試辦階段，因此今年特別著重在「醫事人員識能培力」、「可攜式設備與遠距診療支援」及「整合醫療網絡模式建構」三大主軸，加值方案啟動僅 4 個月，已辦理教育訓練課程共計 16 個小時、3 場研討暨聯繫會議、6 場實作輔導訓練及收案分享、引進 8 種共 30 部先進醫療設備。

除結合縣內各醫院和數十家基層機構，實際參與醫事人員已達百位，並配置1輛行動支援車即時應變。此外，雲林縣已成功收治 38 案，在居家醫療團隊的協作下，居家個案避免了不必要的急診與住院往返，同時維持生活的安穩與尊嚴。

▲「醫路守護雲林好照」發表會透過在宅急症跨團隊整合照護及居家案例分享、成果影像放映呈現雲林縣在宅急症加值方案執行成果。（圖／記者王悉宇翻攝）