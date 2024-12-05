　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

從餐桌到心靈！雲林夜光天使「愛的關東煮」點燃冬日溫暖

▲雲林縣蔡岳儒議員發起、北港國際同濟會主辦「愛的關東煮」夜光天使關懷行動，迄今已邁入第13年，累計已照顧近萬名夜光天使班學生。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣蔡岳儒議員發起、北港國際同濟會主辦「愛的關東煮」夜光天使關懷行動，迄今已邁入第13年，累計已照顧近萬名夜光天使班學生。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

教育部自2008年9月起推動辦理「夜光天使點燈專案計畫」，雲林縣蔡岳儒議員發起、北港國際同濟會主辦「愛的關東煮」夜光天使關懷行動因而誕生，迄今已邁入第13年。累計已照顧近萬名夜光天使班學生「寒冬夜裡讓孩子呷燒燒」深受肯定，多來一直列在國際同濟會台灣總會雲林區工作計畫之中。

「夜光天使點燈專案計畫」服務對象為經認定屬低收入、單親、失親、隔代教養等經濟弱勢家庭之國中、小學生，且下課後確實無人予以照顧，以致有影響其身心健康與發展之虞者，提供經濟弱勢學生生活照顧及協助完成作業，彌補了家庭功能的缺角，是經濟弱勢學童成長中的重要支持力量。

▲雲林縣蔡岳儒議員發起、北港國際同濟會主辦「愛的關東煮」夜光天使關懷行動，迄今已邁入第13年，累計已照顧近萬名夜光天使班學生。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣蔡岳儒議員發起、北港國際同濟會主辦「愛的關東煮」夜光天使關懷行動，迄今已邁入第13年，累計已照顧近萬名夜光天使班學生。（圖／記者王悉宇翻攝）

「愛的關東煮」活動由國際同濟會台灣總會、台灣同濟兒童基金會指導，在雲林區區主席蔡宜協帶領下，北港、雲林、西螺、斗南、土庫、長城、虎尾、斗六、元長、褒忠、紫斑蝶、芸欣、昀軒、崙背會等同濟會以及雲林家扶中心、雲林縣議員蔡岳儒服務處也都參與，受惠學生逾900名。

雲林縣議員蔡岳儒表示，感謝北港同濟會及歷屆社會善心人士的支持，讓關懷夜光天使學童的活動能邁入第13年。從最初的關東煮、疫情期間改送麥當勞，到近兩年的北港在地小吃炒泡麵，雖然形式有所變化，但這份愛與溫暖始終未曾改變。

蔡岳儒說，關懷行動不僅能為孩子們帶來溫馨的冬天，更能讓每個家庭感受到社會的支持與關愛。期盼這些夜光天使的小朋友長大後，也能在能力範圍內以自己的方式回饋社會，讓善的循環持續延續，將這份愛心代代相傳。

▲雲林縣蔡岳儒議員發起、北港國際同濟會主辦「愛的關東煮」夜光天使關懷行動，迄今已邁入第13年，累計已照顧近萬名夜光天使班學生。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣蔡岳儒議員發起、北港國際同濟會主辦「愛的關東煮」夜光天使關懷行動，迄今已邁入第13年，累計已照顧近萬名夜光天使班學生。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲科工秋季千人農博公園健走　踏出凝企業凝聚力

►快訊／國1大林段3車追撞！車頭凹陷畫面曝　駕駛一度受困

►毒溫室「4個足球場大」超扯畫面曝　雲林警抄10億大麻...5人收押

►快訊／化學槽車翻落國1邊坡！　受困駕駛傷重不治

►快訊／國1西螺交流道嚴重事故！化學槽車翻落邊坡　駕駛受困命危

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
花蓮人狂收64次！　地震國家警報「收最多縣市」排行出爐
搶戒嚴軍步槍！　美女主播哽咽：我害怕但無法保持沉默
陳梅慧國道車禍亡！　現場監視器畫面曝
謝欣穎遭爆分手王柏傑「消失5天」首露面！　悄悄飛離台灣
快訊／458萬瑪莎拉蒂車禍！　文心路大回堵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林健康照護新模式　在宅急症照護減輕醫療負擔

投入草屯鎮長補選...民進黨蔡銘軒低調登記　提三大政見

黃偉哲東山果園直播行銷台南柳丁　28公噸東坡丁40分鐘完銷

從餐桌到心靈！雲林夜光天使「愛的關東煮」點燃冬日溫暖

禁漁期間落實查緝　台南維護漁業資源永續

為民豎起防詐防線　台東警創作唱出反詐心聲

民雄分局強力宣導反詐騙　副分局長廣播提醒假中獎伎倆

南橫霧鹿警協調施工單位停工　護送3歲女童下山就醫

新北板橋見「關山稻了」　關農北上推廣優質農特產品

男子半夜觀星「高血壓發作」倒臥草叢　嘉義警即時救援

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《還珠格格》作者瓊瑤家中身亡...享壽86歲 發文道別「為我笑吧」：我心翩然自如

南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

機車突「插隊」撞臨檢站　警民全傻眼：這也要搶？

瓊瑤最後露面喊：一生值得了　「辛苦創作60年，是因為你們」

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅：要就別過、過了別吱吱喳喳

雲林健康照護新模式　在宅急症照護減輕醫療負擔

投入草屯鎮長補選...民進黨蔡銘軒低調登記　提三大政見

黃偉哲東山果園直播行銷台南柳丁　28公噸東坡丁40分鐘完銷

從餐桌到心靈！雲林夜光天使「愛的關東煮」點燃冬日溫暖

禁漁期間落實查緝　台南維護漁業資源永續

為民豎起防詐防線　台東警創作唱出反詐心聲

民雄分局強力宣導反詐騙　副分局長廣播提醒假中獎伎倆

南橫霧鹿警協調施工單位停工　護送3歲女童下山就醫

新北板橋見「關山稻了」　關農北上推廣優質農特產品

男子半夜觀星「高血壓發作」倒臥草叢　嘉義警即時救援

推亞洲資產管理中心　金管會開放高資產客戶外國債可借外幣

快訊／18:28東部海域規模4.0地震　6縣市有感「最大震度3級」

超商開賣福袋抽「台積電股票」！最低百元就能抽　還有100台iPhone

PRADA美妝要來了！時髦精必拿的最熱賣TOP 1　人人都是包色兼洗版

熊熊老公「遭捏造車禍死了」！　她見全家福被盜用傻眼：賣鬧啦

鳥貴族台灣第3家店地點曝光　插旗台北大巨蛋商圈

180公分巨投！國二混血歐子喬越級戰青棒　球探盯上期待旅外

學不會的「斷捨離」當心是「囤積症」警訊！醫師教3招解放身心靈

一年內鄉村變城市！美德州1小鎮人口暴增27%　推升房價物價

「BMW iX電動休旅」小改款官方測試曝！馬達、逆變器升級續航更高

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

地方熱門新聞

高雄製「電動垃圾車」亮相　最快明年1月上工

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

3家SRF入園敗訴復活　桃園民代：抗爭到底

2024南投花卉嘉年華起跑

南消高壓細水霧設備針對住宅火災滅火試驗與研討

台南男欠繳拒酒測罰鍰18萬元查封土地立即繳清

交通部長點名桃園參加下週記者會　部長化身為訓導主任？

木星衝、雙子座流星雨接連浪漫降臨

雲林文蛤收成慘　只剩「空殼跳恰恰」

警方即時救援倒臥草叢男子

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

SRF入園禁令又遭經濟部撤銷　張善政：非常遺憾

枋山段將啟用2科技執法路段 用路人要注意了

游顥助爭取中央6500萬補助　優化集集鐵道沿線觀光環境

更多熱門

相關新聞

雲林文蛤收成慘　只剩「空殼跳恰恰」

雲林文蛤收成慘　只剩「空殼跳恰恰」

雲林麥寮、台西、口湖為文蛤產區，其中台西鄉佔大宗，口湖則偏向育苗區，總養殖約3300公頃佔全國6成，年收約3萬1000公噸左右。文蛤收成時水洗發出「洽、洽、洽」的聲音是文蛤農辛勤一年最期待的，但今年發出的聲音卻大多空虛，只剩「空殼跳恰恰」。

影射蘇治芬黑金　黃國昌不起訴

影射蘇治芬黑金　黃國昌不起訴

史上最大毒溫室3甲地全種大麻　市值10億

史上最大毒溫室3甲地全種大麻　市值10億

雲林女議員車禍！最新傷況曝　左眼近全盲

雲林女議員車禍！最新傷況曝　左眼近全盲

北港溪7天內疑3人墜溪亡　19歲女大生遺體傍晚尋獲

北港溪7天內疑3人墜溪亡　19歲女大生遺體傍晚尋獲

關鍵字：

夜光天使弱勢學生雲林雲林縣議員蔡岳儒

讀者迴響

熱門新聞

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！

復旦女大生哭了　稱中國台北遭陸委會行政處分

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

AV女神太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」

暗黑版楊謹華首部成人影片《淫后》

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」

萬年大樓爆一番賞詐騙！抽吉伊卡哇抽到報警

東京流鶯一條街88人被捕！16歲女缺錢下海

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面