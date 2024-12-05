從餐桌到心靈！雲林夜光天使「愛的關東煮」點燃冬日溫暖

▲雲林縣蔡岳儒議員發起、北港國際同濟會主辦「愛的關東煮」夜光天使關懷行動，迄今已邁入第13年，累計已照顧近萬名夜光天使班學生。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

教育部自2008年9月起推動辦理「夜光天使點燈專案計畫」，雲林縣蔡岳儒議員發起、北港國際同濟會主辦「愛的關東煮」夜光天使關懷行動因而誕生，迄今已邁入第13年。累計已照顧近萬名夜光天使班學生「寒冬夜裡讓孩子呷燒燒」深受肯定，多來一直列在國際同濟會台灣總會雲林區工作計畫之中。

「夜光天使點燈專案計畫」服務對象為經認定屬低收入、單親、失親、隔代教養等經濟弱勢家庭之國中、小學生，且下課後確實無人予以照顧，以致有影響其身心健康與發展之虞者，提供經濟弱勢學生生活照顧及協助完成作業，彌補了家庭功能的缺角，是經濟弱勢學童成長中的重要支持力量。

▲雲林縣蔡岳儒議員發起、北港國際同濟會主辦「愛的關東煮」夜光天使關懷行動，迄今已邁入第13年，累計已照顧近萬名夜光天使班學生。（圖／記者王悉宇翻攝）

「愛的關東煮」活動由國際同濟會台灣總會、台灣同濟兒童基金會指導，在雲林區區主席蔡宜協帶領下，北港、雲林、西螺、斗南、土庫、長城、虎尾、斗六、元長、褒忠、紫斑蝶、芸欣、昀軒、崙背會等同濟會以及雲林家扶中心、雲林縣議員蔡岳儒服務處也都參與，受惠學生逾900名。

雲林縣議員蔡岳儒表示，感謝北港同濟會及歷屆社會善心人士的支持，讓關懷夜光天使學童的活動能邁入第13年。從最初的關東煮、疫情期間改送麥當勞，到近兩年的北港在地小吃炒泡麵，雖然形式有所變化，但這份愛與溫暖始終未曾改變。

蔡岳儒說，關懷行動不僅能為孩子們帶來溫馨的冬天，更能讓每個家庭感受到社會的支持與關愛。期盼這些夜光天使的小朋友長大後，也能在能力範圍內以自己的方式回饋社會，讓善的循環持續延續，將這份愛心代代相傳。

▲雲林縣蔡岳儒議員發起、北港國際同濟會主辦「愛的關東煮」夜光天使關懷行動，迄今已邁入第13年，累計已照顧近萬名夜光天使班學生。（圖／記者王悉宇翻攝）