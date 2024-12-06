雲林路邊停車電子化問題多　繳費機故障、APP延遲惹怨

▲虎尾鎮今年5月1日開始試辦新生路、中山路、文化路等3個路段，採無紙化電子開單停車收費。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣是全台最後一個啟動路邊停車收費的縣市，目前僅斗六市與虎尾鎮建置收費系統，斗六市於去年4月1日開始實施，接續今年5月1日虎尾鎮亦開始，試辦新生路、中山路、文化路等3個路段，採無紙化電子開單。有民眾上網抱怨公告一小時20元卻遭收30元「打了N通客服完全沒人接」。

有民眾在臉書社團《虎尾人（讚）出來》貼文「虎尾路邊停車明明公告收費一小時20元，為何會使用APP繳費變成一小時30元，每次用APP繳費時都覺得怪怪的，但又沒多想就直接繳費了，今天特意繞到中山路看了一下，還真的是一小時收費20元而已，多付費10元對我來說不至於餓死，但又覺得為什麼要不明的多花這10元，這對乖乖去花費停車的民眾很不公平吧！重點打了N通客服完全沒人接，還麻煩虎尾鎮公所處理一下吧！」

▲民眾於中山路停車，質疑遭到超收停車費。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者前往中山路停車格實測，將車輛停放格內約30分鐘，前往繳費機輸入車牌繳費發現繳費機出現「系統錯誤」疑似故障情況，轉往新生路繳費機則是顯示「查無待繳紀錄」，使用APP查詢亦顯示無代繳，但出現「需等待30-60分鐘系統入單後再查詢」之說明，無法馬上繳款的窘境。

一名來自高雄的遊客表示，因為有綁定ETC從信用卡自動扣款，所以不會特別留意到底扣了多少錢，並且駛離停車格後大多都是約一週才會在APP顯示並扣繳，所以對於停車收費價格其實也不太會記得，更不用提有沒有可能被超收。

▲虎尾鎮新生路繳費機。（圖／記者王悉宇翻攝）

對此，虎尾鎮公所工務課長丁世奇說明，目前路邊停車是以5分鐘以內免費，5分鐘後是1小時20元，超過1小時之後是以每半小時10元計價，均以電子攝影機去啟動收費計時；針對民眾質疑超收，公所曾接獲陳情電話，這部分都會依個案去跟系統商做對接，查詢是否真的有超收的狀況，如果有超收的情況將依規定就退回給民眾。

丁世奇也提到，民眾另外有反映就系統商的客服電話老是打不通，我們也有要求廠商一定要避免這個狀況再次發生。 如果民眾在對於客服電話都打不通的話，也可以打到公所工務課；而民眾要離場時要去繳費停繳費，可是資料都一直還無法上傳而會擔心漏繳的部分，我們公所持續在跟系統商做確認，盡早解決問題，讓民眾要離場就可以馬上先繳費再離開，完成後讓民眾在繳費上可以更方便。





▲虎尾路邊停車格惹民怨。（圖／記者王悉宇翻攝）