颱風頻來襲！雲林文蛤收成超慘　只剩「空殼跳恰恰」

▲文蛤收成時水洗發出「洽、洽、洽」的聲音是文蛤農辛勤一年最期待的，但今年發出的聲音卻是空虛，大多「只剩空殼跳恰恰」。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林麥寮、台西、口湖為文蛤產區，其中台西鄉佔大宗，口湖則偏向育苗區，總養殖約3300公頃佔全國6成，年收約3萬1000公噸左右。文蛤收成時水洗發出「洽、洽、洽」的聲音是文蛤農辛勤一年最期待的，但今年發出的聲音卻大多空虛，只剩「空殼跳恰恰」。

今年受颱風重擊，加上多次大雨後立即出現大太陽，水質易滋生細菌造成文蛤死亡損失近7成，以往中秋節後文蛤價錢會往下跌，去年同期價格約60多元，今年因產量出現斷層級驟降，文蛤收購價來到一斤70多元，大顆一點的甚至近百元。

文蛤農表示，幾今年三四月份已損失一次，10月康芮颱風情況最慘，颱風後放下去的至今都偏小，收成量提不上來，文蛤都是細菌感染，收成量一年一年差，污染重、氣候、水質等影響，以這5分地的池來說，最早期20、30年前盛況可收成上萬斤，今天收起來目測約只剩1500台斤，光篩出來的空殼載運到回收場，就要五趟車次了。

文蛤農苦笑說，因為產量少所以價格有漲，但是沒得收也都是空談。冬天是火鍋店旺季，業者也快表示進貨價一斤漲幅30～50元，都有點快吃不消，不過目前仍自行吸收，不敢漲價，就怕漲價後客人不來。

雲林縣政府農業處副處長蔡耿宇表示，今年文蛤養殖情況失收情況明顯，加上現已入冬需求增等因素，池邊價偏高來到每台斤70-75元，去年池邊價每台斤約60左右，漲幅約在2成5。文蛤養殖會受到氣候、水質、鹽度、水溫等影響，目前整體養殖狀況確實遭遇到困境，已有輔導案正進行中，盼提高育成率。

▲雲林文蛤產地今年大多「只剩空殼跳恰恰」。（圖／記者王悉宇翻攝）