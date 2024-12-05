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全聯「泡麵大集合」最低6元！2024年「熱銷排行榜TOP 5」出爐

▲▼全聯公布2024年「泡麵熱銷排行榜TOP 5」，並推出「麵食大賞」泡麵特價，最低銅板價6元。（圖／業者提供）

▲全聯公布2024年「泡麵熱銷排行榜TOP 5」，並推出「麵食大賞」特價，最低銅板價6元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

天冷宵夜來碗泡麵最適合，全聯公布2024年「泡麵熱銷排行榜TOP 5」，更在12月6日起至19日推出「麵食大賞」，多款「第2件5折」優惠，全店泡麵期間單筆消費滿299元現折30元，不論台式、韓式、日式、東南亞人氣泡麵都有，銅板價最低只要6元。

全聯統計年度銷售數據，2024年1月至11月「泡麵銷量前5名」分別為：

1. 統一肉燥風味（包麵）
2. 統一來一客杯麵（鮮蝦魚板風味）
3. 農心辛拉麵
4. 營多拌炒麵
5. MAMA蝦味麵

在熱銷「5大天王」中，異國風泡麵已佔據3個名次，除了韓式經典風味外，南洋口味泡麵更因香料豐富、口味香辣濃郁，成為不少消費者的開胃首選。

▲▼全聯公布2024年「泡麵熱銷排行榜TOP 5」，並推出「麵食大賞」泡麵特價，最低銅板價6元。（圖／業者提供）

▲全聯「麵食大賞」多款商品特價，還推出「異國麵料理大對決」。（圖／業者提供）

12月6日起至12月19日推出「麵食大賞」，全店泡麵期間單筆消費滿299元現折30元單筆可累折，含點心麵/速食麵/速食米粉/速食冬粉/速食粥，不含快煮麵)

「麵食大賞」活動期間多款異國泡麵銅板價，像是來自印尼的神級炒麵「營多拌炒麵」單包12元，多種口味任選3包32元，平均每包只要10.7元。還有被列為造訪泰國必買伴手禮之一的「MAMA蝦味麵」單包只要6元，CP值超高。

泡麵大國韓國也有各種口味齊發，像是「歐巴」邊佑錫代言的「PALDO八道乾拌麵II海鮮醬燒口味」微辣海鮮醬油口味，首創冷熱皆宜的食用方式，活動期間每袋4入特價179元。喜歡烏龍麵嚼勁可嘗試「韓國Samlip讚岐烏龍麵-海苔/海鮮風味」每包3入139元，第2件5折，平均每包只要104元。

▲▼全聯公布2024年「泡麵熱銷排行榜TOP 5」，並推出「麵食大賞」泡麵特價，最低銅板價6元。（圖／業者提供）

▲全聯「麵食大賞」泡麵特價。（圖／業者提供）

吃膩經典口味辛辣麵，也可以嘗試「農心辛炒麵起司風味」，結合辣味與濃郁起司風味，單包55元，第2件5折，平均每包41元。超人氣熱銷「農心韓國醡醬風味麵」同享第2件5折，平均每包34.5元。還有「火辣雞肉風味鐵板炒麵」多種口味任2包88元，平均每包44元。

而最熟悉的「台式」懷舊風，冬季人氣商品「味王麻油雞湯麵」香氣逼人，搭配特殊細麵一吃就上癮，期間一組5入只要64元。新鮮油蔥搭配肉燥湯頭「味丹味味麵精燉肉燥湯麵」一組5入特價65元。素食泡麵首推「維力素飄香麻辣燙風味麵(五合一)」每組5入65元；家家戶戶必備乾麵「維力炸醬麵-原味」一組5入76元，囤貨可趁這波。

同場加映，吃泡麵最搭的韓式泡菜也享「買1送1」優惠，「宗家府清爽減辣泡菜」單罐249元，買1送1後，平均每罐只要125元。煮泡麵也很多人喜歡加顆蛋，「養力幼秀卵(紅)」每盒10入73元。除了加蛋還能加顆貢丸，「台糖安心豚貢丸-原味/香菇」每包129元、「阿中丸子牛肉貢丸」每包159元。

●全台第1款減納泡麵「滿漢蔥燒牛肉麵」

深夜或追劇肚子餓來碗泡麵是一大享受，不過也很多人擔心鈉含量過高，對健康有害，滿漢大餐推出新版「減鈉25%蔥燒牛肉麵」，標榜美味不減，也是台灣第一款減納最多的泡麵，目前在家樂福量販超市搶先上架。

▲▼滿漢大餐推出全新「減鈉25%蔥燒牛肉麵」。（圖／業者提供）

▲滿漢大餐推出全新「減鈉25%蔥燒牛肉麵」。（圖／業者提供）

由於減鈉需降低食用鹽的添加量，大眾常有美味是否扣分的疑慮，但滿漢大餐「蔥燒牛肉麵減鈉25%」打破刻板印象，湯頭在直火爆炒下逼出青蔥香，拌炒川味豆瓣及香辛料，融合出濃郁中帶嗆辣的口感，加上獨特調味工藝，主打減鈉仍不減美味。

▲▼來一客暌違25年推出全新口味「辛辣香菇」，家樂福將推出獨家優惠。（圖／業者提供）

▲來一客暌違25年推出全新口味「辛辣香菇」。（圖／業者提供）

除此之外，台灣人最熟悉的泡麵品牌「來一客」，睽違25年，近來推出全新口味「辛辣香菇」。據悉，新口味是由業者從韓國一家泡麵大廠挖角顧問총성록（洪性祿）指導研發，口味媲美韓式正宗辛辣風味，不僅有獨家特色，麵體、調味都更美味。

▲▼來一客暌違25年推出全新口味「辛辣香菇」。（圖／記者林育綾攝）

▲來一客全新口味「辛辣香菇」。（圖／記者林育綾攝）

湯頭以進口青陽辣椒、韓式大醬與韓式醬油調配，特選香菇增添馥郁香氣，沖泡後辛香美味飄逸湧出。另外，產品內容調配與食材不使用動物性原料，因此蔬食者皆也可以享用。

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