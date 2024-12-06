「舉起拳頭不如張開雙手」　賴清德：中國再多軍演都無法贏得尊敬

▲總統賴清德出席帛琉茶敘。（圖／翻攝直播）

記者郭運興／台北-帛琉連線報導

總統賴清德任內首次出訪，為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅進入尾聲，5日訪團抵達此行最後一站帛琉。賴清德今（6日）與隨行媒體茶敘時，談到中國軍演動作，他表示，國安單位與各友盟國家之間，都有非常緊密合作，大家有共同信念，確保區域穩定。他強調，同時期待中國舉起拳頭，不如張開雙手，再多軍演，都無法贏得任何國家尊敬，希望中國回到國際軌道，停止任何帶來不安、令人遺憾的單邊行為。

談到「中國軍演」、「中俄協同動作越來越多」，賴清德表示，國際上確實注意到，印太地區出現威權國家集結，包括中國和俄羅斯進行軍事協作，北韓也到俄羅斯參戰，進入俄烏戰爭，這些作為都為區域投下不穩定因素。

賴清德表示，不過我國的國安單位與各友盟國家之間，都有非常緊密的掌握跟合作，大家都有共同信念，為確保區域的安全和穩定，共同奮鬥，就像他之前常說的「威權國家的集結，民主國家就要更團結」，才能夠確保全球和區域的安定發展。

賴清德說，台灣作為區域中的關鍵成員，印太區域的工作，台灣有責任善盡責任，除了強化自身防衛，確保國家主權，台灣也必須和各國協力穩定局勢。

最後，賴清德強調，同時期待中國舉起拳頭，不如張開雙手，再多的軍演，再多的軍艦飛機，給予周邊國家的脅迫，都無法贏得任何一個國家的尊敬，當前的世界，有許多值得大家一起努力的地方與解決的問題，希望中國回到國際正常的軌道上，停止任何帶來不安、令人遺憾的單邊行為。

▼記者陶本和提問。（圖／翻攝直播）