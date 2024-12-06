陸生來台稱中國台北　賴清德：一手交流，一手共機擾台違背本意

▲總統賴清德在帛琉與媒體茶敘。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／帛琉共和國報導

總統賴清德在6日於友邦帛琉舉行隨行記者茶敘時，被問及前總統馬英九基金會邀請中國學生來台交流，陸生稱呼我國為「中國台北」一事。賴清德表示，一手所謂的交流，一手共機共艦擾台，台灣人民不會接受，也違背了交流本意。

有關馬英九基金會邀請中國學生近日到台灣交流，而陸生稱呼我國為「中國台北」之後，引起國內譁然，陸委會也不排除啟動調查。對此，賴清德6日在帛琉媒體茶敘上被問及此事時表示，這次出訪友邦的七天六夜中，可以看到、聽到國際社會稱呼我們，是中華民國、中華民國台灣或台灣，在他520就職演說中就提到，不管自己或國際友人怎麼稱呼，不論是中華民國、中華民國台灣與台灣，都是我們國家的名字，都是一樣響亮，這次7天6夜訪問中，可以感受到。

賴清德表示，一直以來希望兩岸可以展開健康有序的交流，如果涉及矮化台灣，甚至一手所謂交流，一手共機、共艦擾台，台灣人民不會接受，這也違背交流本意。

賴清德說，這次看到台灣熱愛民主年輕人站出來表達立場，表達用民主交流，這是民主台灣的可貴，至於後續處理，台灣是民主法治國家就交給主管機關依相關法規辦理。