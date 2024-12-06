造訪3友邦、過境美國　賴清德曝出訪兩重點：鞏固民主、防極權擴張

▲總統賴清德在帛琉與媒體茶敘。（圖／記者陶本和攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德任內首次出訪吐瓦魯國、馬紹爾群島以及帛琉等友邦，並過境夏威夷、關島，訪團預計今（6日）返回國門。賴清德表示，台灣跟三個邦交國從過去到未來的合作計畫，如基礎建設、人民的生活等，都有很大的幫助，「所以基本上，我們的確把鞏固民主、防止極權主義擴張影響區域和平穩定，視為這次出訪的重點之一」。

賴清德說，這次出訪繁榮南島智慧永續之旅，出門前有跟國人報告，秉持三個價值，智慧永續、民主永續、邦誼永續，「我們所走過的地方，都是秉持這三個核心價值，去進行各項交流合作」。

賴清德舉例，以智慧來講，台灣用數位科技協助帛琉共和國興建一站式公共服務系統、數位化，也幫助帛琉的國會系統智慧化。也幫助吐瓦魯國數位基礎建設，後續會跟其他友邦共同把海底電纜牽上來，台灣還會持續在這基礎上幫助吐瓦魯國數位化、智慧化。也幫助馬紹爾群島進行智慧醫院，讓台灣遠距醫療的技術可以幫助該國。

在永續方面，賴清德提到，是跟友邦共同合作，其中最醒目的合作計畫就是氣候變遷的調適機制，也就是幫助吐瓦魯國避免因為溫度上升、水面上升影響到國土，在吐瓦魯國看到成效不錯。馬紹爾群島跟帛琉共和國有這樣的需求，我們會持續推動。

民主永續部分，賴清德提到，這次很難得，美國兩個地區當然沒有意外，這三個國家也相當堅持民主。這趟來也共同交換一些極權主義的威脅，包括認知作戰、假訊息以及區域穩定安全、極權國家的灰色侵擾，目的就是希望在現有民主基礎上，持續深化民主、避免極權主義威脅。

至於邦誼永續方面，賴清德說，可以看到台灣跟三個邦交國從過去到現在還有未來的合作計畫，對這三個國家的基礎建設、人民的生活等，其實都有很大的幫助，「所以基本上，我們的確把鞏固民主、防止極權主義擴張影響區域和平穩定，視為這次出訪的重點之一」。