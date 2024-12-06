兩波變天「今晚到明天3地雨最大」　冷空氣快閃探16度

▲未來一周將有兩波東北季風影響，北東轉濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周有兩波快速移動冷空氣影響，將有一到兩波東北季風，今晚到明天北東水氣增多，是影響最明顯時間，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有較大雨勢，低溫下探16度；下周二轉好天氣，不過下周四將再有一波東北季風影響，北東降雨將再增多。

中央氣象署預報中心科長林伯東表示，未來一周受移動快速的冷空氣影響，整體天氣變化快速，與上周影響時間較長冷空氣不同，這周會有一到兩波東北季風影響。

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林伯東進一步說明，今天東北季風再增強，迎風面降雨會增多，宜蘭有低雲，凌晨到現在零星有雲多甚至飄雨情況，東半部水氣較多；冷空氣正在逐漸移動出海，不過華北、蒙古有另一波冷空氣南下影響台灣，明天北方冷高壓往南移動，東北季風將再增強，今晚到明天是影響最明顯時間，周日高壓慢慢出海，下周一出海後，風向轉偏東風，下周二、三維持東風，下周四北方冷空氣再度南下轉涼。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

至於未來溫度趨勢，林伯東分析，今晨仍有殘留冷空氣，溫度涼，白天天氣穩定舒適，南部白天高溫可到27到28度；不過今晚到下周一清晨受下波東北季風影響，各地天氣再度轉涼，北部整天降雨感受濕涼，跟之前冷氣團相比，這波低溫約16到17度，不至於出現14度以下低溫。

下周一白天到下周三東北季風減弱，林伯東表示，各地溫度將緩慢上升，天氣晴朗，白天感受舒適；不過下周四之後，東北季風再度增強，這波冷空氣強度不會太冷，整體感受轉涼。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨分布方面，林伯東指出，今天白天迎風面降雨零星，今晚到明天水氣增多，迎風面區域包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有較大雨勢，桃園、花蓮、台東有局部或零星降雨；周日到下周一雖仍有東北季風影響，但水氣減少、降雨趨緩；下周二、下周三迎風面僅零星降雨，整體為穩定天氣；下周四水氣再度增多，迎風面地區降雨會再增加。