嗆沈伯洋「水準排綠委最後一名」　陳冠安：吵不贏羅智強就人身攻擊

▲民進黨立委沈伯洋遭前國民黨青年部主任陳冠安嗆水準排綠委最後一名。（資料照／民進黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委羅智強日前質詢時表示，民進黨立委沈伯洋認為兩岸所有的交流都是統戰，此話隨即遭到沈伯洋指控在造謠，並痛批羅智強「就是缺什麼名字取什麼」。對此，前國民黨青年部主任陳冠安今（6日）開嗆，沈伯洋水準有夠低，民進黨不分區立委中的最後一名，吵不贏羅智強就人身攻擊。



陳冠安在臉書直指，沈伯洋吵不贏羅智強就人身攻擊，水準有夠低沒有之一，一週前陸生團訪台，沈伯洋說，大家不要覺得運動歸運動，政治歸政治，對中共來說，所有交流都是統戰的一部分，羅智強就拿沈伯洋的話去質詢陸委會主委邱垂正認不認同，邱垂正當場就說，不認同，因為並非所有兩岸交流都是統戰。

陳冠安進一步說明，後來沈伯洋就跑到台下，大聲嗆羅智強，直接打斷質詢，即便被召委多次制止，也不理會，結果當場被羅智強嗆爆回不了嘴，沈伯洋就開始人身攻擊，說羅智強的名字是缺什麼補什麼。

針對整個過程的發展，陳冠安不禁直呼，沈伯洋真的很奇怪，反對沈伯洋意見的、打臉沈伯洋的明明是邱垂正，但沈伯洋不敢罵陸委會，就來鬧在野黨立委的質詢，

此外，陳冠安狠嗆，如果名字是缺什麼就補什麼的話，那賴清德是不是缺清廉又缺品德，民主進步黨是不是缺民主又缺進步？真是好笑。

陳冠安點出，過去藍綠即使互相吵架不合，但有立委質詢的時候，台下另一組立委，頂多念個幾句，然後被主席制止，基本就會停止，輪到自己的發言，再表達不同的意見，這個叫做「民主風範」，因為質詢是立委的憲政權利。

陳冠安還引立法委員行為法第7條，立委不得插言干擾他人發言而不聽制止，他直言，最孬種的是，後來輪到沈伯洋質詢，還是不敢罵陸委會，為什麼要讓陸生來台，罵邱垂正是中共同路人，讓陸生來統戰台灣。

最後，陳冠安酸沈伯洋，只敢說羅智強造謠，說自己從來沒有說兩岸交流都是統戰，講過的話不敢吭聲，吵不贏就人身攻擊，在民進黨不分區中的水準只能排到最後一名。