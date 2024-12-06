首次出訪「異常順利」　賴清德：與理念相近國家站得更近、手握得更緊

▲總統賴清德在帛琉與媒體茶敘。（圖／記者陶本和攝）



記者陳家祥／帛琉-台北連線報導

總統賴清德任內首次出訪友邦行程來到尾聲，訪團將在台灣時間今（6日）晚返回國門。賴清德在出訪最後一站帛琉與媒體茶敘時表示，此行感受到天佑台灣，讓這次出訪可以異常順利；他說，一個偉大的國家不在於人口的多少、土地的大小或是軍備是否強盛，「一個偉大的國家是跟國家的文明程度相關」，越文明的國家越重視民主自由人權的普世價值，一個越文明的國家也會重視如何照顧人民、讓人民有更好的生活。

賴清德說，此次出訪除了大家共同努力外，也感受到天佑台灣，讓這次出訪可以異常順利。如大家所經歷的，這次出訪包括馬紹爾共和國、吐瓦魯國、帛琉共和國三個友邦，同時也過境美國夏威夷州、關島，「一路上感受到國際友人對台灣的熱烈支持，我非常感動」。

賴清德表示，不論是友邦熱情款待，或是過境夏威夷時州議會送的美國國旗和州政府旗子，或是在關島總督官邸唱兩國國歌，以及關島議會接受友好決議文等，甚至也跟美國不同黨派的好朋友通話視訊，「都代表台灣與這些國家、國際友人深厚的情誼，我們關係是堅若磐石」。

「我一向認為，一個偉大的國家不在於人口的多少、土地的大小或是軍備是否強盛。」賴清德說，一個偉大的國家是跟國家的文明程度相關，越文明的國家越重視民主自由人權的普世價值，一個越文明的國家也會重視如何照顧人民、讓人民有更好的生活，「我們所參訪的三個國家、過境的兩個地點，都有這些文明的指標」。

賴清德表示，雖然是在不同的國家，但一樣都有民主的信念，不同的時區、相同的有自由的空氣，民主自由是台灣與世界交朋友的共同價值跟信念，其實所謂的突破，「我認為是我們大家在面對極權主義的擴張，所有理念相近的國家和地區，更加團結合作，彼此站得更近、手握得更緊，為了維護印太地區的民主繁榮，所呈現的結果」。