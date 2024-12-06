「民主台灣絕不走回頭路」　賴清德談南韓戒嚴：威權錯誤不能重蹈覆轍

▲總統賴清德帛琉茶敘。（圖／翻攝直播）

記者郭運興／台北-帛琉連線報導

總統賴清德任內首次出訪，為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅進入尾聲，5日訪團抵達此行最後一站帛琉。賴清德今（6日）與隨行媒體茶敘時，談到韓國戒嚴，他表示，過去威權錯誤不能重蹈覆轍，民主台灣絕對不能，也絕對不會走回頭路，民主得來不易，已經成為台灣人的DNA，唯有團結才能守護國家，團結一致，守護民主，才是未來台灣要繼續走的正確方向。



談到「南韓總統宣布戒嚴」，賴清德表示，生為總統，要語重心長強調，不分朝野，千萬不能夠忘記，民主並不是從天而降，無數民主前輩用青春用血汗，甚至用生命衝破威權大門，加上台灣人民共同努力，民主得來不易，已經成為台灣人的DNA，是台灣立足世界的品牌。

賴清德表示，所以要記取歷史教訓，過去威權錯誤不能重蹈覆轍，民主台灣絕對不能，也絕對不會走回頭路，台灣不大，從威權走到民主，各個領域的發展得到國際稱許，這是經過台灣人民一代一代的團結打拼。

最後，賴清德強調，台灣現在站在威權主義擴張的第一線，大家唯有團結才能守護國家，唯有團結，才能讓民主自由的生活方式代代相傳，也唯有民主才能團結世界支持台灣，團結一致，守護民主，走進世界，迎向未來，才是未來台灣要繼續走的正確方向。

