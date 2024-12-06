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否認二度戒嚴！　韓陸軍特戰司令表態：若上級指示將拒絕從命

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲ 尹錫悅宣布戒嚴後軍隊進入國會。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅因戒嚴風波面臨在野黨彈劾案與人民怒火，6日傳出陸軍指揮官受命至8日前禁休待命，種種異常跡象可能是二次戒嚴徵兆。不過在此次戒嚴軍行動中扮演要角的軍官出面表態，就算上級下達戒嚴指示也不會照做，強調「不會再次戒嚴」。

綜合《韓聯社》等韓媒，南韓「軍隊人權中心」6日揭露陸軍部隊指揮官被下令為可能的緊急召集令待命，疑似正醞釀二度戒嚴。對此國防部當局6日在記者會上否認，「國防部未採取任何軍事措施」，強調「不用擔心二度戒嚴」。

聯合參謀本部相關人士也果斷回應，不會有第二次戒嚴。陸軍相關人士針對軍隊人權中心主張澄清，軍方並未下達限制中隊長以上指揮官在內官兵外出及休假的方針，目前正確認各級部隊是否是為加強警戒而採取這類措施。

根據《首爾經濟》，3日緊急戒嚴令頒布後的重要指揮官、陸軍特戰司令官郭種根6日也表明，「不會再度戒嚴」，「就算接獲指示也會拒絕」。

此前，軍隊人權中心召開記者會披露軍中出現政府可能二度宣布戒嚴的跡象，包括下令陸軍多支部隊指揮官在尹錫悅彈劾案表決隔天以前禁休待命，且在4日解嚴後仍維持戒嚴期間限制幹部外出、搜索車輛等措施。

►尹錫悅將二度戒嚴？　陸軍爆下令指揮官「8日前禁休待命」

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