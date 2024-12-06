尹錫悅戒嚴後「繼續神隱」！　黨內大老逼宮下台：否則將贊成彈劾

▲南韓總統尹錫悅持續神隱。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間突然發佈戒嚴、派遣軍隊強闖國會。對此，國會針對彈劾尹錫悅發表議案，預計明（7）日晚間以前表決。在此之際，尹錫悅依舊「保持沉默」，不僅未對失控行為致歉、也未再出席任何公開活動。執政黨國民力量國會議員安哲秀表示，一旦尹錫悅不主動提下台，則他將在彈劾案投贊成票。

共同民主黨（李在明）、祖國革新黨（前法務部長曹國）、改革新黨（前國民力量黨代表李俊錫）、進步黨、基本所得黨、社會民主黨等6個在南韓國會擁有席次的在野黨191名國會議員，於4日下午2時40分向國會議案館提出「尹錫悅總統彈劾訴追案」，預計將於明（7）日晚間7時（台灣時間晚間6時）以前，與金建希特檢法一同在國會表決。

南韓300席國會議員中，若扣除執政黨國民力量的所屬議員，則所有在野黨的議員席次合計192席。根據南韓現行法律規定，必須要3分之2以上的議員投下贊成票，彈劾案才算通過。因此，國民力量8席議員被視為決定彈劾案是否通過的關鍵，而國民力量黨內親韓派的議員約20多人。一旦彈劾通過，總統必須立刻停止執行職務，由國務總理代為執行。

▲執政黨國民力量國會議員安哲秀逼宮，要求尹錫悅主動提下台。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓聯社》，尹錫悅自從4日清晨4時27分召開國務會議、宣布解除戒嚴後，遲至今（6）日皆尚未再出席公開活動，且沒有對外發表公開談話的計畫。而在總統辦公室中，除了秘書室長鄭鎮碩召開簡報會議發布新任國防部長的人事案後，所有幕僚成員皆對戒嚴案三緘其口。

同時，國民力量國會議員安哲秀6日在國會上向記者表示，「若明天國會表決彈劾案以前，尹錫悅總統尚未發表下台計畫，那我則不得不在彈劾案投下贊成票。如今，尹錫悅已經不再適合繼續履行總統職務了。」

據悉，在2022年總統大選中，安哲秀原本以「國民之黨」黨代表身分競選總統，不過最後卻選擇退選、轉而支持國民力量候選人尹錫悅，並與尹協商併黨事宜。