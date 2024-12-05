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雲科工秋季千人農博公園健走　踏出凝企業凝聚力

▲雲科工廠協會秋季健走今年首度移師虎尾農博公園，經整治後環境優美、公共設施週全，對於整天在工業區內工作的人來說是最佳的休閒場域。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲科工廠協會秋季健走今年首度移師虎尾農博公園，經整治後環境優美、公共設施週全，對於整天在工業區內工作的人來說是最佳的休閒場域。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林科技工業區廠商協進會為促進各廠家之間及員工與家人之間的感情聯繫連續多年辦理秋季健走活動，今年在縣長張麗善、雲林科技工業區廠商協進會理事長陳麒升、立委張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘等人共同鳴笛下，工業區員工、員眷近千人在農博公園內健走，聯繫感情也增進健康。

▲雲科工廠協會秋季健走今年首度移師虎尾農博公園，經整治後環境優美、公共設施週全，對於整天在工業區內工作的人來說是最佳的休閒場域。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲在縣長張麗善、雲林科技工業區廠商協進會理事長陳麒升、立委張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘等人共同鳴笛下，工業區員工、員眷近千人在農博公園內健走。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣長張麗善指出，雲科工廠商協進會已連續4年舉辦秋季健走，參與人數越來越多，今年有光報名員工高達600位。陳麒升理事長在爭取勞工權益跟福利上非常盡心盡力，協進會每年舉辦健走活動，不但可以促進員工身體健康，也能夠讓員工聯絡感情，在工作上會更有默契，我想只要能凝聚這股力量，企業絕對能更蓬勃發展。

▲雲科工廠協會秋季健走今年首度移師虎尾農博公園，經整治後環境優美、公共設施週全，對於整天在工業區內工作的人來說是最佳的休閒場域。（圖／記者王悉宇翻攝）

張麗善表示，縣府規劃的九大產業園區，其中古坑產業加值園區開發計畫已經通過，主要目標是打造食品加工及冷鏈物流專區，提升雲林農業附加價值，將創造3000個就業機會，明年6月矽品在中部科學園區的新廠營運也需1500名員工，希望大家可以幫忙邀請親友回到家鄉雲林就業。

雲林科技工業區廠商協進會理事長陳麒升表示，秋季健走往年都在斗六市舉行，今年首度移師虎尾農博公園，經整治後環境優美、公共設施週全，對於整天在工業區內工作的人來說是最佳的休閒場域，期盼透過今日活動，能增進各廠家之間的感情，也讓員工與家人一起走出戶外，讓生活跟生產可以達到和諧共融的狀態。

▲雲科工廠協會秋季健走今年首度移師虎尾農博公園，經整治後環境優美、公共設施週全，對於整天在工業區內工作的人來說是最佳的休閒場域。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲科工廠協會秋季健走今年首度移師虎尾農博公園，經整治後環境優美、公共設施週全，對於整天在工業區內工作的人來說是最佳的休閒場域。（圖／記者王悉宇翻攝）

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