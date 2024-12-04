毒溫室「4個足球場大」超扯畫面曝　雲林警抄10億大麻...5人收押

記者王悉宇、吳佩蓁／雲林報導

雲林檢警憲專案小組日前接獲情資，指台南山區有一處堪稱「史上最大戶外溫室大麻植栽場」，佔地面積約3甲，平時在溫室周邊種植香蕉作為掩飾，經專案小組歷經半年跟監蒐證，2日一舉破獲製毒集團，並查扣大麻植株1766株、大麻花及成品、各式大麻加工設備、種植工具、現金及手機等證物，市值粗估超過10億元。

▲專案小組破獲佔地約3甲的戶外溫室大麻植栽場，粗估市值超過10億元 。（圖／記者王悉宇翻攝）



今年5月間雲林縣警局接獲情資發現，蔡嫌等人欲尋地種植大麻，謀取暴利，歷經半年跟監蒐證，確認蔡嫌等人於台南偏遠山區架網搭設溫室種植大麻，溫室面積約3甲，比4個足球場還大，隨即與台南市警局玉井分局及憲兵第203指揮部等單位共組專案小組，並報請雲林地方檢察署指揮偵辦。

▲▼專案小組2日突襲攻堅大麻種植場，並逮捕5名犯嫌。（圖／記者王悉宇翻攝）



專案小組發現犯嫌在溫室周遭廣植香蕉作為掩飾，掛羊頭賣狗肉，藉此規避警方查緝，仍遭警方追查一舉破獲。專案小組動員數十名警力、憲兵在2日拂曉出擊，破獲大麻種植場、大麻製造工廠，扣得大麻植株1766株及栽種、製毒設備等物並逮捕5名製毒集團成員，並經法院裁定羈押。

▲查扣大麻植株1766株及栽種、製毒設備等，市值超過10億元 。（圖／記者王悉宇翻攝）



雲林縣警局指出，這次破獲的大麻植栽場、大麻製造工廠，擁有高度專業分工的運作模式，內部配備控溫控濕系統及專業生長燈具，專門用來提高大麻植株的生產效率，全案依違反毒品危害防制條例移請雲林地檢署偵辦。

李建民局長呼籲犯罪集團不要輕忽雲警團隊的偵查能量，警方有絕對信心守護民眾生命、財產安全，致力打造無毒家園環境，確保社會安定。