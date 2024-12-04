國際反性別暴力16日運動　台東縣府邀請民眾「橘」起雙手響應

▲國際「反性別暴力16日網路串連」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應聯合國「國際反性別暴力16日運動」，台東縣政府與勵馨基金會台東分事務所合作推出反性別暴力倡議影片，主題為「Orange the World」，透過網絡力量喚起社會對性別暴力的關注。台東縣政府社會處官方粉絲專頁已上傳「國際反暴力16日活動」影片，邀請民眾即日起至12月9日18時止一起響應反暴力，於活動貼文下留言「#orangetheworld」參與，每個帳號限留言一次。社會處將於10日16時進行直播抽獎，提供20位幸運得主愛馨會館住宿券乙張，歡迎大家踴躍參與。

台東縣長饒慶鈴表示，消除性別暴力是每一個人共同的責任，無論是性暴力、家庭暴力，還是校園及職場霸凌，都必須徹底杜絕。饒慶鈴強調，縣府將持續以聯合國可持續發展目標（SDGs）第5項「性別平等」為指引，推動性別平等政策，實現所有人平等享有權利的目標。透過網路串聯，臺東縣展現了對反性別暴力的堅定決心，並鼓勵縣民關注性別暴力議題，積極參與反暴力行動。

社會處陳淑蘭處長指出，「國際反性別暴力16日」活動於每年11月25日「國際消除對婦女暴力日」至12月10日「國際人權日」期間，全球各地會舉行一系列反性別暴力活動，呼籲全球攜手終結任何形式的性別暴力，其代表色為「橘色」，象徵婦女與女孩邁向無暴力、充滿光明的未來。

社會處今年與勵馨基金會合作策劃多項性別平等計畫，包括性別文化營隊、性別讀劇及性別地景活動等，致力於提升縣民性別意識，推動台東成為具性別平等理念的模範城市。呼籲縣民共同響應「國際反性別暴力16日運動」，攜手創建無暴力、平等的社會。

社會處進一步說明，Orange The World橘色代表點亮世界，象徵著每個人都可以成為反對性別暴力的力量。在這個科技迅速發展的時代，數位性暴力成為新興的社會問題，無論是藝人、政治人物或其他社會領袖，都曾成為性別暴力的受害者或加害者。為面對這些困境與挑戰，社會處積極與民間團體合作，推動各項性別平等計畫，並強化數位性暴力的防範與宣導，縣府將持續深化性別平等與反暴力計畫，期望藉此營造更安全的社會環境。

《#orangetheworld》「國際反暴力16日活動」活動影片

(https://www.youtube.com/watch?v=v6ot05awIXo&t=2s)