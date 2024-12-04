強化貯存系統自主管理　台東縣府提醒：及早改善監測系統

▲台東縣府推動強化貯存系統自主管理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化地上與地下儲槽系統的自主管理，防範油品洩漏對土壤及地下水的污染，台東縣政府推動法令宣導及現場輔導工作，自110年實施「防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」，每年舉辦1場次「貯存系統法規宣導說明會」，並完成198家事業單位的現場法規符合輔導與複查。台東縣環保局特別提醒，114年起申報對象（即容積合計小於1,000公秉的汽、柴油地上儲槽系統及貯存容器業者）須在今年底前完成污染防治及監測設施改善，確保符合法規要求，以透過自主管理預防污染事件發生。

台東縣政府表示，環境資源永續是重要施政方向，縣府以聯合國永續發展目標（SDGs）第6項「淨水及衛生」、第15項「陸域生態保育」、及第17項「夥伴關係」為指引，透過稽查、取締及輔導改善機制，促使業者妥善維護設備並正確操作，以避免油品洩漏導致土壤與地下水污染，共同守護台東的自然環境。

台東縣環保局指出，依據新修法的規定貯存系統經中央主管機關指定公告物質，其容積合計達200公升以上的事業，貯存設施需設置防溢堤、管線二次阻隔層及底部鋪面等設施，並依規模大小、類型區別管理強度，分級訂定監測方式，全面管制並分年分階監測申報。為因應新法實施，促使轄內業者瞭解修訂內容，配合環管署貯存系統相關管理辦法修正發布後，環保局積極辦理查核工作，於110年起至今完成198處貯存汽、柴油事業單位，至現場進行法規符合度輔導查核工作，並宣導若地上儲槽底部貼於地面、輸送設備埋設地底下或貼於地面，無法目視檢查，且儲槽或輸送設備未定著於建築物，後續應辦理監測及申報。查核過程發現常見缺失為防止濺溢功能設施未符合法規標準、未備足預防疏漏污染的器材物品及無實施每月巡檢並紀錄等，今年環保局已輔導事業完成改善或限期改善。

環保局呼籲，過去台東縣轄內公告列管的土壤及地下水污染場址，8成以上皆為汽油洩漏，受污染的環境土地要恢復原來的樣貌，需要耗費大量時間、人力與金錢，因此，設有儲槽的貯存系統業者平時應強化自主管理，預防勝於治療，共同維護台東土淨水清，以確保這片土地資源永續利用。