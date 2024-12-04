　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

強化貯存系統自主管理　台東縣府提醒：及早改善監測系統

▲台東縣府推動強化貯存系統自主管理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府推動強化貯存系統自主管理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化地上與地下儲槽系統的自主管理，防範油品洩漏對土壤及地下水的污染，台東縣政府推動法令宣導及現場輔導工作，自110年實施「防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」，每年舉辦1場次「貯存系統法規宣導說明會」，並完成198家事業單位的現場法規符合輔導與複查。台東縣環保局特別提醒，114年起申報對象（即容積合計小於1,000公秉的汽、柴油地上儲槽系統及貯存容器業者）須在今年底前完成污染防治及監測設施改善，確保符合法規要求，以透過自主管理預防污染事件發生。

台東縣政府表示，環境資源永續是重要施政方向，縣府以聯合國永續發展目標（SDGs）第6項「淨水及衛生」、第15項「陸域生態保育」、及第17項「夥伴關係」為指引，透過稽查、取締及輔導改善機制，促使業者妥善維護設備並正確操作，以避免油品洩漏導致土壤與地下水污染，共同守護台東的自然環境。

台東縣環保局指出，依據新修法的規定貯存系統經中央主管機關指定公告物質，其容積合計達200公升以上的事業，貯存設施需設置防溢堤、管線二次阻隔層及底部鋪面等設施，並依規模大小、類型區別管理強度，分級訂定監測方式，全面管制並分年分階監測申報。為因應新法實施，促使轄內業者瞭解修訂內容，配合環管署貯存系統相關管理辦法修正發布後，環保局積極辦理查核工作，於110年起至今完成198處貯存汽、柴油事業單位，至現場進行法規符合度輔導查核工作，並宣導若地上儲槽底部貼於地面、輸送設備埋設地底下或貼於地面，無法目視檢查，且儲槽或輸送設備未定著於建築物，後續應辦理監測及申報。查核過程發現常見缺失為防止濺溢功能設施未符合法規標準、未備足預防疏漏污染的器材物品及無實施每月巡檢並紀錄等，今年環保局已輔導事業完成改善或限期改善。

環保局呼籲，過去台東縣轄內公告列管的土壤及地下水污染場址，8成以上皆為汽油洩漏，受污染的環境土地要恢復原來的樣貌，需要耗費大量時間、人力與金錢，因此，設有儲槽的貯存系統業者平時應強化自主管理，預防勝於治療，共同維護台東土淨水清，以確保這片土地資源永續利用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／金瓜石「落石砸4人」！　1女命危
LIVE／尹錫悅戒嚴是「他」的餿主意　劉家昌癌逝兒不知「我有
韓星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人停手　特戰背景起底
驚悚畫面曝！戒嚴軍「裝填實彈」闖國會　軍機空降
史上最大毒溫室「4個足球場大」！　超扯畫面曝
快訊／雙城論壇時間縮短成兩天　上海副市長華源率團來台
快訊／宥勝庭上認罪！　道歉求輕判
「戒嚴文」有沒有人先看過？　民進黨：將嚴格檢討社群作業
尹錫悅「戒嚴」是防長餿主意！9月就策畫　新將領全是高中同學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

富里火車站前藝文公園璀璨燈飾溫暖小鎮　迎接返鄉遊子

友善石虎農作推廣有成！南投46農友加入　面積逾85公頃

別為「約跑」痛失荷包　集集警分局長軍中宣導防詐

國際反性別暴力16日運動　台東縣府邀請民眾「橘」起雙手響應

台南市金點獎創佳績　黃偉哲：長照服務創造幸福關懷據點熱力發光

2024 CCCE城市盃「AI創新應用」　崑大電遊學程勇奪全國冠軍

好禮庇選迎新年　黃偉哲：買庇護工場年菜吃美味還有愛心味

2陸籍男子單車環島爆胎　枋寮暖警立即協助

強化貯存系統自主管理　台東縣府提醒：及早改善監測系統

屏縣機車定檢通知簡訊登錄獎勵活動倒數中　最大獎電動機車

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

富里火車站前藝文公園璀璨燈飾溫暖小鎮　迎接返鄉遊子

友善石虎農作推廣有成！南投46農友加入　面積逾85公頃

別為「約跑」痛失荷包　集集警分局長軍中宣導防詐

國際反性別暴力16日運動　台東縣府邀請民眾「橘」起雙手響應

台南市金點獎創佳績　黃偉哲：長照服務創造幸福關懷據點熱力發光

2024 CCCE城市盃「AI創新應用」　崑大電遊學程勇奪全國冠軍

好禮庇選迎新年　黃偉哲：買庇護工場年菜吃美味還有愛心味

2陸籍男子單車環島爆胎　枋寮暖警立即協助

強化貯存系統自主管理　台東縣府提醒：及早改善監測系統

屏縣機車定檢通知簡訊登錄獎勵活動倒數中　最大獎電動機車

訪清大出現五星旗爆動亂　陸生團場內高唱台灣民歌「雨中即景」

富里火車站前藝文公園璀璨燈飾溫暖小鎮　迎接返鄉遊子

德國盃巔峰對決　勒沃庫森1比0擊敗拜仁慕尼黑闖四強

「戒嚴如性侵」念頭都不該有！　他警告：民進黨不道歉將雪崩大地震

快訊／新北金瓜石「落石砸傷4登山客」　1女失去心跳命危送醫

上海8名副市長！雙城論壇由華源赴台　年紀最輕擁公管碩士背景

試開箱／超珍稀「甜酒之王」貴腐葡萄奢寵肌膚　金字塔頂端不老的秘密

陸委會批馬英九基金會「不斷違反切結」　引發不同立場的衝突

友善石虎農作推廣有成！南投46農友加入　面積逾85公頃

「新龍王」正式誕生！　巴恩斯狂砍本季新高35分主場拆溜馬

地方熱門新聞

海科館長涉霸凌！教育部「未公布」的調查真相曝

交通部長點名桃園參加下週記者會　部長化身為訓導主任？

高雄製「電動垃圾車」亮相　最快明年1月上工

新竹薇閣宣布熄燈！最後營業時間曝

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

全國EMBA校園馬拉松賽暨大登場

南投家扶舉辦年度園遊會歡慶55週年

「曼島飛彈」Cavendish和Froom參訪九族文化村

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

台南鐵路地下化工程實踐街平交道15日開放行人、機車通行

桃園市立美術館「消失的空橋」回來了　張善政曝始末

6大劣勢礙小港機場發展　議員全天侯新機場

蘭嶼鄉長謝胡源辭世　代理鄉長今就職

威致鋼鐵捐贈南消救災指揮車提升救災效能

更多熱門

相關新聞

台東觀光宣傳影片全新登場　述說山海之美

台東觀光宣傳影片全新登場　述說山海之美

為了展現台東獨特魅力，吸引更多旅客探索，台東縣政府發布最新觀光宣傳影片，結合台東的自然景觀、人文風情、節慶活動與在地美食，展現了台東獨有魅力，帶領觀眾進入這片秘境，傾聽大地之聲、體會心靈共鳴，展開一段令人悸動的旅程，邀請旅人一同感受台東的自然與人文之美。

做好回收物貯存管理　有礙衛生整潔最高可罰款6000元

做好回收物貯存管理　有礙衛生整潔最高可罰款6000元

蘭嶼鄉長謝胡源辭世　代理鄉長今就職

蘭嶼鄉長謝胡源辭世　代理鄉長今就職

車輛故障動彈不得　員警協助排除

車輛故障動彈不得　員警協助排除

提升對毒、詐危害的認識　台東少年警察隊到兒童之家宣導

提升對毒、詐危害的認識　台東少年警察隊到兒童之家宣導

關鍵字：

貯存系統環保台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

韓4日正常上班課　證券交易所7:30公布

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

「超派鐵拳」揍Toyz　超哥涉2罪起訴

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

更多

最夯影音

更多

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面