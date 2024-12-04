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南韓軍隊闖入國會　民主黨：真正目標是「逮捕拘禁」朝野兩黨黨首

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，國會190票全體通過解除戒嚴。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，國會190票全體通過解除戒嚴。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間突然頒布非常戒嚴令，事後戒嚴軍派出空降部隊前往位於汝矣島的國會大廈，許多士兵砸破窗戶、試圖進入國會。對此，南韓最大在野黨「共同民主黨」透露，其實這些試圖非法闖進國會的戒嚴軍，其真正目標是拘禁共同民主黨的黨代表李在明。

根據韓媒《News1》，南韓共同民主黨首席發言人趙承來今（4）日上午在國會召開簡報會議，透露深夜闖進國會議事堂的首都防衛司令部精銳部隊，其實真正目標是鎖定共同民主黨黨代表李在明、執政黨國民力量黨代表韓東勳。

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，士兵們向國會主樓挺進。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，士兵們向國會主樓挺進。（圖／路透）

趙承來表示，「軍警於4日凌晨0時（台灣時間3日晚間11時）闖入國會！闖入當時，首都防衛司令部特戰隊直接進入民主黨黨代表室，似乎是試圖逮捕拘禁共同民主黨黨代表李在明，從監視器影像可以清楚確認。另外，逮捕小組將目標鎖定李在明、國民力量代表韓東勳、國會議長禹元植，為此還忙碌奔走。」

自從尹錫悅頒布非常戒嚴令後，許多國會議員趕赴位於首爾汝矣島的國會議事堂，於今（4）日凌晨緊急發議、通過議案讓戒嚴令失效。而戒嚴軍趕在第一時間闖入國會，似乎意圖阻止國會議員針對戒嚴令做出其他政治攻防。

南韓國會稍早也指出，自從尹錫悅頒布戒嚴令後，戒嚴軍多達280人分兩次闖入國會議事堂。

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲▼軍隊入駐國會，試圖逮捕李在明與韓東勳。（圖／路透）

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

報導指出，戒嚴軍由駐守在首爾市江西區的特戰司令部下轄的第一空輸特戰旅團（空降部隊）、首都防衛司令部精銳部隊組成，他們全副武裝搭乘軍車與直升機前往國會議事堂。現場影像顯示，他們戴防彈帽、口罩，身穿防彈背心，且手持K1卡賓槍，部分人員戴起夜視鏡，幾乎已全副武裝。

據悉，尹錫悅於3日晚間10時27分頒布非常戒嚴令，立刻任命陸軍參謀總長朴安洙擔任戒嚴軍司令官，並在國防部內籌組戒嚴軍司令部。在宣布戒嚴的2個小時30分鐘後，190名國會議員通過議案阻止戒嚴令，而尹錫悅則在宣布戒嚴6個小時後宣布解嚴。

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