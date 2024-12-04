中駐韓使館再次提醒：在韓中國公民勿放鬆警惕！可回歸正常生活

▲南韓總統尹錫悅透過直播又宣布解除戒嚴。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

南韓總統尹錫悅昨3日晚間10時突襲宣布戒嚴，歷經約6個小時後，今（4日）尹錫悅凌晨宣布解除戒嚴並撤回軍隊。中國大陸外交部也重新宣布，目前韓國社會秩序正常，在韓中國公民可回歸日常生活，同時強調不要放鬆警惕，加強自我防範。

韓國總統尹錫悅昨晚在首爾龍山總統府發表緊急談話，發佈緊急戒嚴令。指責反對派控制議會、同情北韓，並透過反國家活動癱瘓政府，實行戒嚴是為了保護南韓民主制度免受「親朝鮮反國家勢力」團體侵害，這個決定對於捍衛國家憲法秩序至關重要。

戒嚴司令官頒佈戒嚴佈告令，禁止一切政治活動，同時表示將最大程度保障普通民眾的日常生活。

綜合韓國媒體報導稱，同一天最大在野黨共同民主黨召集緊急議員會議。黨首李在明呼籲韓國民眾前往國會，保護國會，並且發生部分衝突，韓國在野黨輔佐團和警方在國會出入口對峙。此外，試圖進入國會的人群同警察也發生對峙。

中國駐韓國大使館於韓國當地凌晨，發出消息提醒在韓中國公民保持冷靜，關注韓國政局變化，強化安全意識，減少不必要外出，謹慎發表政治意見，遵守韓國官方發佈的政令。

相隔6小時後，尹錫悅隨後又宣布解嚴。今天4日凌晨，中國駐韓國大使館再次發出最新消息稱，「韓國總統尹錫悅根據國會決議宣佈撤銷戒嚴令，撤回戒嚴部隊。目前韓國社會秩序正常，在韓中國公民可回歸日常生活，同時請勿放鬆警惕，關注當地局勢，加強自我安全防範。」