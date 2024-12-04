台灣為何不能比照韓國戒嚴？　律師揭2法律理由：目前無法援引

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

南韓總統尹錫悅3日晚間10時突襲宣布戒嚴，歷經約6個小時，尹錫悅今（4日）凌晨宣布解除戒嚴並撤回軍隊，但他強調「戒嚴是拯救國家，打擊試圖破壞自由民主憲政秩序的勢力」。對此，律師黃帝穎表示，現在許多人質疑在野黨「親中亂台」，台灣何不比照韓國發佈戒嚴？但有兩大法律理由無法比照，第一「法律程序不同」、第二「台灣明文『戰爭或叛亂發生』為要件」，所以目前無法援引韓國的非常手段。

黃帝穎表示，韓國總統發布戒嚴令，世界關注。外媒更報導，韓國國會遭到軍警封鎖，議長及議員無法前往開會，發布戒嚴也被認為，是總統反制在野黨的非常手段。

黃帝穎表示，現在台灣國會藍白杯葛總預算、通過毀憲亂政的「擴權法案」、更企圖通過癱瘓憲法法庭的「憲法訴訟法」，許多人質疑在野黨「親中亂台」，台灣何不比照韓國發佈戒嚴？

黃帝穎指出，台灣目前無法比照韓國發佈戒嚴有兩大法律理由。第一「台韓戒嚴的法律程序不同」，台灣總統發布戒嚴，必須經過國會通過或追認，才會合法生效。

黃帝穎說，這和韓國程序完全不同，韓國總統發布戒嚴，國會過半否決，才會失效，因此外媒報導韓國軍警封鎖國會，應該是為了避免戒嚴令被韓國國會否決的極端手段。

黃帝穎再指，第二「台灣戒嚴法明文『戰爭或叛亂發生』為要件」，戒嚴嚴重影響人民權利，是國家進入緊急狀態的最後手段，台灣遭受中國武力進犯，才較符合戒嚴法要件「戰爭或叛亂發生」，因此韓國戒嚴令，與我國法律要件並不相同。

黃帝穎認為，所以，台灣要反制藍白毀憲亂政，目前無法援引韓國戒嚴的非常手段，還是回歸國會議事攻防、公民力量監督和憲法法庭最後把關。

最後，黃帝穎強調，就算是例外的急迫情況，如國會硬推癱瘓憲法法庭的「憲訴法」，還是能以行政院長拒絕副署、守護民主憲政的方式，讓毀憲惡法不生效，此時藍白回歸憲法，如不同意行政院長拒絕副署，就應提起不信任案，倒閣後國會全面改選，直接面對最新民意。

▼律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）