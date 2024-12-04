南韓人「恐懼6小時」嚇到發抖不敢睡！　悚憶518光州事件

▲尹錫悅宣布戒嚴之後，南韓民眾在國會外集結反對。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日晚間「突襲式」宣布戒嚴，4日凌晨宣布遵循國會表決結果，解除戒嚴、撤回軍隊。儘管前後僅約6小時，卻讓南韓民眾陷入恐慌不安，甚至有人直言，想起了45年前的518光州事件。

綜合韓媒報導，南韓昨晚時隔45年宣布戒嚴，部隊進入國會的畫面流出，導致社會陷入恐懼，許多人都在社群媒體表示，直到午夜過後，依然擔心到無法入睡。

南韓民眾紛紛表示，「大人都嚇得發抖了，小孩子該有多害怕」、「2024年在新聞中出現『戒嚴軍』這個詞，太恐怖了」、「經歷過518戒嚴的我非常害怕，卻什麼也做不了」、「令人震驚和恐懼的時刻」。



許多人也擔心隔天上班怎麼辦，「昨晚嚇到發抖，4點昏睡過去，結果睡過頭40分鐘」、「以為戒嚴事態會擴大，沒睡覺就直接去上班了」、「昨天因為戒嚴很晚睡，今天非常疲憊」。

▲戒嚴軍進入國會的畫面，讓許多南韓民眾感到恐慌不安。

此外，更有大批民眾指責尹錫悅應該被彈劾，或者馬上引咎辭職，「立刻下台」、「戒嚴是兒戲嗎」、「民眾內心的傷痕可能會持續很久」、「昨天的戒嚴，是為了被彈劾制定的大計劃嗎？」

南韓上一次宣布戒嚴，是在1980年的518光州事件（又稱光州民主化運動）。該國西南部的光州及全羅南道市民，自發性組織民主運動，卻被陸軍中將全斗煥下令武力鎮壓，造成大量平民及學生死傷。戒嚴令一直維持到1981年1月24日才結束，南韓也於1987年進入民主化，45年以來不曾再有總統宣布戒嚴。