南韓第一夫人爆「收賄、干政」醜聞纏身！　拖垮尹錫悅政權

▲ 南韓總統尹錫悅愛妻、第一夫人金建希醜聞纏身。（圖／達志／路透社）

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南韓總統尹錫悅（윤석열，Yoon Suk Yeol）於昨（3日）當地時間深夜10時許突頒布緊急戒嚴令，消息一出引起各國關注，而尹錫悅聲稱，之所以戒嚴是因政局形成「朝小野大」的局勢，國會在「最大在野黨」共同民主黨的掌控下，憲政秩序已嚴重遭破壞，使得尹錫悅的政權陷入動盪。不僅如此，尹錫悅愛妻、第一夫人金建希（김건희，Kim Keon-hee）近年來不斷爆出收賄、干政等醜聞，也拖垮尹錫悅的政治形象。

綜合韓媒報導，早在尹錫悅競選總統期間，金建希就曾傳出不少黑料，過去她應聘大學兼職教授時，涉嫌誇大、造假履歷，更曾當過陪酒小姐，花名為「茉莉」，當時甚至企圖以1億韓元（約新台幣230萬元）利誘記者，幫助丈夫勝選。

然而，2022年尹錫悅成功執政後，金建希卻被爆出「賄賂門案」，她被指控收受名牌包、香奈兒化妝品、洋酒等高價禮品，總價值高達480萬韓元（約新台幣11萬元），不過最終檢方並未起訴，讓金建希順利脫身。

爭議不只一樁，金建希還遭爆，曾於2009年至2012年間，涉嫌炒作BMW韓國代理商德意志汽車（Deutsch Motors）公司股價，從中賺取利潤，當時為了查清此案，國會還通過《金建希特別檢察法》，怎料尹錫悅竟立即行使否決權，該起「第一夫人炒股案」也就不了了之。

另外，今年10月，金建希一段私人對話截圖也被流出，內容可見她傳訊說道，「你辛苦了，請原諒我那不懂事喜歡亂說話的哥哥（歐巴），讓我很為難。無知的人本來就會這樣，我向你道歉，現在我全拜託老師您了。」引起外界質疑金建希恐垂簾聽政。

南韓總統辦公室事後火速發布聲明，澄清「哥哥」並非指尹錫悅，而是金建希的親哥哥金相慶，不過此番說法謎團重重，金建希仍無法擺脫干政之嫌。

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