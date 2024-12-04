晚上搭機飛首爾「飛到一半突宣布戒嚴」　PTT笑：出機場就解嚴了

▲南韓戒嚴仁川街頭情況。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間突然頒布非常戒嚴令，經過數小時後，在今（4日）凌晨宣布遵循國會投票決定，解除戒嚴並撤回軍隊，有網友表示，昨晚有一架從桃園機場飛往仁川機場的班機，起飛時尚未戒嚴，但降落時正值戒嚴，好奇機上的乘客怎麼想？貼文掀起討論。

有網友在PTT八卦板發文，「在飛機上發現韓國戒嚴怎麼辦？」南韓戒嚴消息傳出後，注意到台灣虎航有一架航班在台灣時間晚上8點7分起飛，並於南韓當地時間晚上11點23分降落在仁川國際機場，「如果在飛機上有網路，看到即將抵達的韓國開始戒嚴，單兵該如何處置的？」

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貼文掀起討論，「鋼盔戴好戴正，捍衛民主的時候到惹」、「就先待在機場裡面觀望情況吧」、「住在機場裡面跟空姐談戀愛啊，《航站情緣》教過了」、「國會外面很熱鬧，一定要去！歷史的一刻」、「跟著歐巴歐尼一起上街」、「你就當看一場搞笑電影，出機場就結束」。

不少在韓國的台灣人在Threads上分享，雖然南韓發布戒嚴，但主要是因為內政問題，對於出入境並沒有太大的影響。有網友於3日晚間抵達仁川機場時，才得知戒嚴的消息，但由於宵禁需要國會同意，因此路上其實沒什麼異樣，最後國會迅速取消戒嚴令，清晨時就跟朋友一起出門吃宵夜了。

▲南韓軍隊。（圖／達志影像／美聯社）



韓國大統領尹錫悅於3日當地時間晚間10時20分許發表臨時談話，宣布緊急戒嚴，並發布戒嚴令及公布具體措施；韓國國會隨後於4日凌晨通過解除緊急戒嚴令決議案，宣布戒嚴令無效，而尹錫悅大統領於當地時間凌晨4點30分宣布接受國會決議，並決定解除戒嚴令、撤回軍隊。

