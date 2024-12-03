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高雄小港機場6大劣勢礙發展　議員爭取24hrs全天侯機場

▲▼高雄小港機場6大先天劣勢阻礙發展　黃文益爭取「24小時新機場」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄小港機場6大先天劣勢阻礙發展，黃文益爭取「24小時新機場」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市議員黃文益於今（3）日市政總質詢指出，高雄國際機場是南台灣唯一國際機場，但受限於宵禁時間、側風影響飛機起落安全、單一跑道、機場附近地形障礙、地勤作業腹地不足，以及空域或轉圜操作縱深不夠等因素，以致於嚴重影響小港國際機場每年出入境人次與貨運噸數，都不如桃園國際機場。

黃文益認為，高雄逐漸成為台灣半導體產業新重鎮，為求產品時效性，多利用夜間起降的空運需求大幅增加，實有增設新機場之需要。

▲▼高雄小港機場6大先天劣勢阻礙發展　黃文益爭取「24小時新機場」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄小港機場6大先天劣勢阻礙發展。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃文益表示，中央為打造南北雙空港，賦予高雄機場是「南部地區區域性國際機場、新南向政策發展基地、低成本航空發展基地、服務東部及離島區域之國內機場」四大定位，斥資880億在高雄機場設立新航廈與停車場，但高雄機場受限本身的條件限制，即使再投入大量成本，仍不合乎高雄未來發展需求。

▲▼高雄小港機場6大先天劣勢阻礙發展　黃文益爭取「24小時新機場」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲市府已與海事工程專家進行相關評估，在南星計畫海域進行填海造陸，並參酌國際機場經驗。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，陳其邁回應，國際機場至少需要1,000至1,500公頃土地，加上小港機場、高雄岡山、屏東與台南彼此空域距離較近或重疊等問題，若要建立新機場，空域必須往西南方移動，若以空域選擇南部國際機場用地，真的「選擇不多」。

最近市府已與海事工程專家進行相關評估，在南星計畫海域進行填海造陸，並參酌國際機場經驗，未來將以技術可行性進行綜合考量。

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