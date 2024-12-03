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獨／遺失筆電直接找上門！運將嚇壞警背黑鍋　專家曝這功能真相

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名開多元計程車的蔡姓司機接獲警方通知，表示可能有乘客遺落物品在他的車上，希望他能到車上找找，如果有發現的話就幫忙送回派出所，但沒想到才剛掛電話不到10分鐘，一出家門就發現該名乘客來到自己住家大門口，因此蔡姓司機質疑警方洩漏個資。

▲遺失物品的民眾直接到司機的住家按門鈴拿東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲遺失物品的民眾直接到司機的住家按門鈴拿東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蔡姓司機獨家向《東森新媒體ETtoday》投訴，11月21日載了一名乘客回家之後，當天晚上大約9點多接到派出所一名女警來電，表示可能有乘客遺失物品在他車上，希望他能夠幫忙找尋，若是有發現請幫忙送回派出所，蔡姓司機掛完電話不到10分鐘，一走出家門口，竟然看見向警方報案的乘客就出現在自家門口，當場嚇了一跳，不過他還是配合這名乘客打開車門查看，的確發現有他遺失的包包。

▲遺失物品的民眾直接到司機的住家按門鈴拿東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲遺失物品的民眾(紅圈)直接到司機的住家按門鈴拿東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲遺失物品的民眾直接到司機的住家按門鈴拿東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲遺失乘客的背包就擺在這裡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過遺落物品的乘客怎麼會知道自己的住家？蔡姓司機懷疑是警方洩漏他的個資，對此相當不滿，「依照往例都是警方通知，然後有找到的話就送回派出所，現在竟然疑似洩漏個資，讓對方找到我家，要是我發生什麼意外或是造成家人傷害，真會讓人擔心又害怕。」

記者求證轄區分局，分局表示民眾是自行運用Apple中尋找功能定位筆電，遺失民眾自行前往筆電定位地點附近找尋，最後在定位點附近看見所搭乘的計程車，所以才請警方協助聯繫司機，經過警方聯繫後請駕駛協助查看車內有無遺落的物品，後續由遺失民眾自行向計程車司機拿回其物品，全程皆依規定處理，並無將個資洩露的情況。

詢問科技達人塗文榮，他表示蘋果產品是有定位功能，只要輸入同一組的APPLE ID，產品之間就可以互相定位，而精準度目前大約落差在20公尺的範圍。也就是說如果蘋果筆電遺失，使用蘋果手機的「尋找」功能，就能定位目前筆電的位置。沒想到這項功能，卻讓運將嚇壞以為個資外洩，差點讓警察背了黑鍋。

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