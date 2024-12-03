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演唱會之都超強！高雄聖誕演唱會連唱4天　艾怡良、芒果醬都來了

▲去（112）年首屆舉辦的高雄聖誕生活節，兩日吸引破16萬人參與，今年第二屆擴大辦理，加長音樂活動天數至四日，更邀請到三大金曲歌后、超人氣樂團精彩演出，絕對是南台灣最強。。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲去年舉辦的高雄聖誕生活節，2日吸引破16萬人參與，今年加長音樂活動天數至4日。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

去年高雄聖誕生活節成功帶動消費人流，經發局宣布今年好評延續，上週五（11月29日）正式點燈的「漫步中軸．光之饗宴」聖誕燈飾，加長展出至明（114）年1月5日，音樂表演將從12月20日至23日，連續4天於中央公園、中央公園商圈「雙舞台」演出，市府重磅邀請艾怡良、鄭宜農、魏如萱3大金曲歌后接力開唱，總計25組人氣樂團藝人登場。

經發局表示，聖誕生活節活動從12月20日至23日，4天活動將帶給大家南台灣最強卡司人氣樂團藝人接力演唱，首(20日)由今年甫發片、全台巡演門票秒殺的人氣樂團「美秀集團」，以及知名饒舌歌手國蛋熱情揭幕。

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▲▼高雄聖誕生活節。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲今年高雄聖誕生活節有25組藝人樂團登台演唱。（圖／記者許宥孺翻攝）

後續接連3天，將由艾怡良、魏如萱、鄭宜農三位金曲天后浪漫接力連唱，以及擔綱第61屆金馬獎表演的9m88、青年世代超人氣樂團芒果醬 Mango Jump、高雄在地知名創作樂團淺堤、話題台劇《影后》精彩插曲原唱ANGIE安吉等，e共25組驚喜卡司，將帶給高雄難忘的聖誕音樂饗宴。

經發局長廖泰翔表示，去年首屆高雄聖誕生活節結合光環境營造、舞台音樂表演、商圈串連、聖誕市集等精彩活動，今年第2屆擴大辦理，加長音樂活動天數至4天，更邀請到三大金曲歌后、超人氣樂團精彩演出，絕對是南台灣最強、最澎湃的聖誕活動。

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